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Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками Запада

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы стран Запада и Украины разобраться со своими «обезумевшими» политиками, вводящими санкции против Минска.

«Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», — приводит РИА Новости слова Лукашенко, сказанные им на церемонии в Бресте, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад», регион находится на грани глобального конфликта, и поинтересовался у соседей, усвоили ли они уроки истории. «Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем», — сказал он

«Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств?» — спросил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что за последний год белорусы испытали на себе самые современные технологии гибридной войны. По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране бросили огромные финансовые ресурсы.

«Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн, уже в эти ворота (Брестской крепости) они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства», — отметил он.

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Политика #Мир
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