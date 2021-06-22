Член РФС предложил снизить зарплаты футболистам сборной России

Российскому футболу поможет понижение зарплат игрокам сборной России, а также уменьшение количества команд в Российской премьер-лиги для повышения конкуренции, заявил член комитет по этике РФС Герман Созин.

«Надо просто что-то делать. Уходить от огромных зарплат, которые получают наши футболисты, это тоже поможет. Уходить на меньшее количество команд, чтобы была конкуренция», — заявил Созин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сейчас российский футбол находится в очень плохом состоянии. В европейских кубках клубы проигрывают «Локомотиву Тбилиси» и «Нефтчи».

Созин отметил, что причина неудачи команды на Евро глубже, чем ошибки в работе тренерского штаба. Извинения российских футболистов, а также замена главного тренера делу не помогут.

Сборная России уступила Дании со счетом 1:4 и заняла последнее место в группе В. На чемпионате Европы команда пропустила семь мячей, а забила два, причем только один из них с игры.