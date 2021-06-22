Одомашненные лисы оказались умнее диких

Исследования знаменитых беляевских лисиц, проведенные в Новосибирске,

установили, что у одомашненных лисиц больше объем серого вещества мозга

по сравнению с теми животными, которых отбору не подвергали, сообщает Институт цитологии и генетики СО РАН.

Эксперимент по одомашниванию лисиц начал в 1959 году директор Института

цитологии и генетики АН СССР, академик Дмитрий Беляев. Целью было воспроизвести процесс доместикации в ускоренном режиме при помощи целенаправленного отбора животных по признаку дружелюбного отношения к человеку. Спустя десятилетия этот проект назовут «самым масштабным экспериментом с животными ХХ века».

Ученые сравнили макроскопическое строение головного мозга животных. Было установлено, что объем серого вещества у ручных лисиц увеличен по сравнению с лисицами из контрольной группы.



«Наиболее интригующим результатом является то, что аналогичное увеличение объема серого вещества обнаружено и у лисиц, селекционированных на усиление агрессивности на человека.

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Более того, у ручных и агрессивных лисиц увеличенные области существенно перекрывались, включая участки префронтальной коры, миндалины, гиппокампа и мозжечка», — рассказала один из авторов работы, главный научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Людмила Трут.

При этом, отмечают авторы статьи, дружелюбные и агрессивные лисицы имеют общие особенности строения отдельных отделов головного мозга, которые не выявляются у контрольных, неселекционированных по поведению лисиц. В то же время, особенности строения других отделов мозга (увеличение объема участков гипоталамуса и мозжечка) коррелируют с поведением и отличаются у каждой из трех групп – дружелюбных, агрессивных и неселекционированных.

«Полученные результаты заставляют нас пересмотреть точку зрения об уменьшении размеров мозга в ходе доместикации животных и продолжить детальные исследования отделов мозга лисиц, которые оказались затронутыми отбором по поведению», — сказала другой автор статьи,

профессор Университета Иллинойса (США) Анна Кукекова.



