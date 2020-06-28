Ужиться с плутовкой: как завести домашнюю лису

Даже самая ласковая лиса из леса — умное, хитрое, шустрое, а главное — дикое животное. И, скорее, она выдрессирует человека, чем наоборот. Это хорошо знают ученые Института цитологии и генетики СО РАН, работающие со знаменитыми на весь мир одомашненными беляевскими лисами. ..

В 1959 году под руководством советского генетика академика Дмитрия Беляева начался эксперимент по одомашниванию лис. Для селекции выбрали серебристо-черных и рыжих животных.

И вывели уникальную популяцию лисиц, по поведению во многом похожих на домашнюю собаку. Эти обаятельные плутовки при виде человека машут хвостом и требуют внимания. Сейчас дружелюбные беляевские лисы живут в домах России, США и Европы.

«Взять и положить на плечо»

Одомашнивание собаки — доместикация — происходила на протяжении тысячелетий. Вплоть до сотен тысяч лет, когда сначала волки подходили к жилищу людей и «готовились» быть одомашненными.

«Шла неосознанная доместикация. Затем люди и волки поняли, что кооперироваться выгодно. Существует такая версия», — говорит старший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Анастасия Харламова.

Беляевских лис тоже отбирали из года в год. Самых дружелюбных скрещивали также с дружелюбными, а агрессивных с агрессивными. И со временем у выведенных лисиц поменялось отношение к человеку.

Если одни совершенно не боятся людей и радостно машут хвостом при их появлении, другие яростно атакуют.

Порой поведение этих уникальных животных удивляет даже профессионалов. Так, в 2010 году в питомник приехал гражданин Германии. Ему нужно было взять двух дружелюбных лисиц для съемок в фильме. И когда он увидел, как ведут себя лисы по отношению к человеку, очень удивился.



«Он ведь был до этого знаком с поведением диких животных. Он этих лисиц выращивал, выкармливал едва ли не с рождения. Но ни одна из них не позволила бы к себе такого отношения, что можно взять ее и положить на плечо», — рассказывает Харламова. Умная и хитрая Но при всем хорошем отношении к человеку, даже беляевские лисы — весьма своенравные животные, не говоря уже о их диких сородичах. Пушистая плутовка — это далеко не собака. Сама природа сделала лису независимой.

«Во-первых, у собак другая социальная структура. Собака — групповое животное, подчиняющееся строгой иерархии внутри стаи. Лисица — животное свободное, самодостаточное. Живет сама по себе, сама себя обеспечивает, делает что захочет. Поэтому чтобы лиса ходила по пятам за человеком, нужно приложить больше усилий, чем к собаке», — подчеркивает старший научный сотрудник.

В сказках многих народов лисы — плуты и пройдохи. И это действительно так, соглашаются ученые. Это очень хитрые и умные животные.

Сотрудники питомника видят это в ходе наблюдения. Например, лиса запросто может претвориться мертвой, чтобы заманить в ловушку птицу.

В клетках у лисиц есть кормушки. Когда животным приносят еду, на нее заглядываются и птицы. Лиса может затаиться и дождаться, когда доверчивое пернатое прилетит пообедать. И тут уж птица сама превращается в лакомство для пушистого хищника.

Выдрессировать лису, как собаку тоже не получится. Ее можно приучить к определенным командам, но выполнять она их будет, только если почувствует свою выгоду. Плутовка готова договариваться с человеком, но беспрекословно подчиняться — никогда.

«Лисы очень независимые. Заставить лису подчиняться очень сложно. Они хорошо поддаются дрессировке, но на уровне не подчинения, а договора. Это как некоторые кошки. С ними сложнее», — объясняет младший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Дарья Шепелева.

Контролируемое потомство

Из института к разным владельцам ежегодно уезжают десятки лис. Раз в году, в сезон самка приносит потомство. Ближе к осени малышам делают все прививки, проводится карантин, оформляются документы, после чего их можно вывозить. Стоит лисенок порядка 80 тысяч рублей.

На руки владельцам отдают стерилизованное животное. НИИ оставляет за собой право на разведение лис. И это необходимая мера.

«Если продавать нестерилизованных животных, могут начаться проблемы. У наших лис — и у дружелюбных, и у агрессивных, есть общая черта — они не боятся человека. У нас были эксперименты, когда надо было получить смесь ручной с агрессивной. И вот микс ручного и агрессивного — страшное животное. Когда подходишь к клетке, лиса без страха, но с холодной агрессией готовится нападать», — говорит Шепелева.

Если владелец нестерилизованного животного скрестит случайно дружелюбную лису с агрессивной, никто не может сказать, какое потомство получится. Вероятно, не самое безопасное для человека, считают ученые.

Где держать лису?

Даже одомашненная лисица — не городское животное. Ей нужно пространство, некая территория, где «бытовые» повадки лисы будут уместны. Конечно, есть владельцы, у которых пушистые плутовки живут в квартирах. Но для этого нужно безумно любить лис и уметь прощать им все. Но есть и другие примеры. Например, недавно одна новоиспеченная хозяйка не выдержала испытания лисой.

«Женщина не справилась. Не рассчитала свои силы. Она ее в первый же день выкупала в душе. Так нельзя делать. У животного был стресс. Лиса бегала по всем столам, нагадила на клавиатуру. Нам ее вернули, в итоге эта самочка уехала в США», — приводит пример Харламова.

Как воспитывают служебных собак?

Владельцу лисенка нужно быть готовым к тому, что все, что находится в пределах досягаемости животного, будет обнюхано, опробовано на зуб и тут же доставлено в темное лисье место.

А потом уже животное решит, что сделать добычей: забыть или уничтожить. И никто не даст гарантии, что это не будут любимые кроссовки или дорогие гаджеты.

«Для лисицы нужны особые условия. Это не квартирное животное. Ей нужна какая-то зона, где она может побыть одна. Например, частный дом, где у нее есть вольер, где она сможет отдохнуть в одиночестве, когда устанет от общения», — добавляет Харламова.

В квартире шустрые, деятельные лисы вообще способны устроить форменный кавардак. Забираться на все полки, и самое главное пытаться рыть любые поверхности. И хозяин лисицы рано или поздно увидит у себя в квартире, например, «перекопанную» диванную обивку.

Поэтому пушистой плутовке обязательно нужен просторный вольер, где она сможет карабкаться на «полочки», рыть опилки, и вести себя так, как ей хочется и как задумано природой.

А вот в еде лиса неприхотлива. Безусловно, это животное, которому, как и собаке нужно мясо. И рацион у нее — собачий. Кормить ее можно кашами с мясом, с добавлением необходимых витаминов и минеральных веществ. А можно сухим кормом. А еще, добавили ученые, лисицы, действительно, очень любят сыр. Как в сказках.