Стали известны подробности сюжета «Матрицы 4»

Действие четвертого фильма «Матрицы» будет развиваться спустя 60 лет после «Революции», а Нео останется таким же молодым, как в первых фильмах.

По сюжету нового фильма в мире сохранится перемирие между органической и искусственной жизнью. Первые больше не подчиняются Сиону, им удалось восстановить что-то вроде нормальной жизни, установив при этом открытое общение с остатками старых врагов, сообщает портал We Got Thid Covered со ссылкой на анонимный источник, близкий к проекту.

Несмотря на гибель в «Революции», Нео вернется в «Матрицу» и останется таким же молодым, как раньше. Это стало возможным благодаря тому, что внешность Киану Ривза за 20 лет практически не изменилась.

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Четвертая часть «Матрицы» будет называться «Воскрешение». Фильм выйдет на большие экраны 16 декабря этого года. Картина станет сольным режиссерским дебютом Ланы Вачовски.