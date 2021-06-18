Появились первые отзывы на фильм «Матрица 4» с Киану Ривзом

Четвертый фильм франшизы «Матрица» получил смешанные отзывы после тестового скрининга, но первые зрители считают, что картина придется по вкусу фанатам.

На тестовом скрининге фильма стало известно новое название картины — «Матрица: Воскрешение». Первый фильм вышел в 1999 году, а вторая и третья части — в 2003 году. Перерыв между лентами составил 18 лет, поэтому подзаголовок «воскрешение» здесь очень актуален.

Отзыв к четвертой «Матрице» появился в Twitter одного из участников скрининга Дэвида Мэннинга. Он написал, что картина показалась ему странной, но интересная.

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«Она ("Матрица 4"): странная, захватывающая, удивительно забавная и до крайности амбициозная. Я ожидаю, что отзывы будет очень разнообразным, но людям, которые его (фильм) любят, он понравится», — написал Мэннинг.

В качестве режиссера и сценариста выступила Лана Вачовски. Главные роли снова сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Поскольку их персонажи умерли в конце предыдущего фильма, неизвестно, как будет развиваться сюжет новой «Матрицы» — синопсис картины еще не представлен.

Тестовые скрининги фильмов делают для того, чтобы оценить реакцию зрителей на будущий проект. После этого некоторые эпизоды в картине могут изменить. Премьера фильма «Матрица 4» запланирована на 22 декабря этого года. Релиз состоится одновременно в кинотеатрах и на HBO Max.