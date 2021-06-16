Этап Восточного обхода в Новосибирске пообещали сдать раньше срока

Генподрядчик готов завершить первый этап Восточного обхода – участок протяженностью десять километров – осенью 2023 года, на год раньше плана, сообщает правительство Новосибирской области.

«Мы приложили все усилия, чтобы сохранить нашу крупную организацию – "Сибмост". Но, к сожалению, она не смогла справиться именно с этим объектом. Федеральное управление автодорог в прошлом году расторгало контракт, в этом – объявляло новый конкурс: на объект зашла другая новосибирская компания – "Новосибирскавтодор"», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство Восточного обхода – трассы длиной 80 километров, которая должна соединить Северный обход с федеральной трассой М52 – стартовало в 2013 году.

Новый генеральный подрядчик определен весной 2021 года, он готов работать с опережением сроков. Первый десятикилометровый участок могут сдать на год раньше – уже осенью 2023 года, вторые десять километров – в 2024 году, сообщил председатель Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов.

«Необходимо прорабатывать дальнейшее финансирование. И это вопрос не только развития транспортной инфраструктуры, но и социальный. Мы все хорошо помним беспокойство жителей Академгородка, Кольцова: если не завершить строительство всех этапов Восточного обхода, то серьезный поток транзитного транспорта может создать неудобства Академгородку и наукограду. Этот вопрос решаемый. Во-первых – открытием финансирования всех участков Восточного обхода», — сказал Травников.