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Роналду стал рекордсменом Евро

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду побил рекорд француза Мишеля Платини по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов Европы, также он установил рекорд чемпионатов Европы — он в пятый раз сыграл финальной части турнира.

Во вторник сборная Португалии играла с Венгрией. Роналду на 87-й минуте реализовал пенальти в ворота соперника. Через несколько минут форвард забил еще один мяч, сборная Португалии в итоге одержала победу со счетом 3:0.

Таким образом, он забил 10 и 11 голы на финальных стадиях Евро. Роналду обошел чемпиона Европы-1984 в составе сборной Франции Мишеля Платини, у которого в активе девять забитых мячей.

«Мы должны знать, как терпеть, бороться до конца и не прекращать верить. Здесь нет легких соперников или матчей, которые выигрываются сходу. Чемпионат Европы — это турнир, где играют только лучшие из лучших, и где любой матч можно выиграть только с огромной решительностью и самоотверженностью», — написал Роналду в аккаунте в Instagram.

До этого Роналду установил еще один рекорд чемпионатов Европы, в пятый раз сыграв в финальной части турнира. В составе национальной команды форвард выигрывал золото (2016 — Франция), серебро (2004 — Португалия) и бронзу (2012 — Польша/Украина) Евро.

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