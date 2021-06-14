Развенчан миф о грузинском вине

Основа грузинского виноградника — белый Ркацители, а не красный Саперави, поэтому собственной сырьевой базы Грузии может не хватать, чтобы удовлетворить спрос на красные вина, выяснили эксперты Роскачества.

Более 85% грузинских вин, продаваемых в России, — красного цвета. В топ-3 продаж входят полусладкие «Киндзмараули» и «Алазанская долина», а также сухое «Саперави». На эти марки приходится свыше 32 миллионов литров из 40 миллионов, которые страна поставила в Россию в 2020 году. Менее существенный объем на рынке занимают сухие вина «Мукузани», говорится в исследовании Роскачества.

Все эти вина делаются из одного, самого распространенного грузинского красного сорта винограда — Саперави. При этом основу грузинского виноградника составляет совсем другой сорт – белый Ркацители. По данным Национального агентства вина Грузии, в 2020 году на грузинских виноградниках было собрано 175 тысяч тонн Ркацители и лишь 80 тысяч тонн Саперави.

Чтобы удовлетворить спрос на красные вина, собственной сырьевой базы Грузии может не хватать. Грузинские официальные лица уверяют, что в стране нет никакого винограда, кроме собственного. С этим не стыкуются данные Национального агентства винограда и вина Республики Молдова, согласно которым в 2020 году в Грузию было поставлено 17,8 миллиона литров виноматериала. Очевидно, речь идет как раз о красных сортах, которых в Молдавии с избытком.

Больше половины экспорта грузинских вин в Россию — 24,38 миллиона литров из 40,9 миллиона литров — в 2020 году составляли столовые вина, сырье для производства которых не привязано к региону происхождения. Экспортируя такое вино, страна-поставщик подтверждает лишь то, что данное вино бутилировано на ее территории, и никак не гарантирует, что виноград для его производства вырос на ее территории.