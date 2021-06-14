Вступили финансовые санкции США против России

Финансовым учреждениям США теперь запрещается участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России

Речь идет об очередном пакете антироссийских санкций, о которых вашингтонская администрация сообщила еще 15 апреля. Тогда же было объявлено и о сроках их вступления в силу.

Как пояснили власти США, американским финансовым учреждениям теперь запрещается «участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации».

Кроме того американским финансовым учреждениям запрещается «кредитовать рублевые или нерублевые средства этим трем организациям». Санкции расширили существующие запреты на операции с российским суверенным долгом, которые действовали с августа 2019 года.

Опрошенные ТАСС эксперты сообщили, что влияние новых санкций на рубль долгим не будет. Тогда российский рынок акций отреагировал на ограничения довольно спокойно.

Специалисты указывали, что Вашингтон ввел более мягкие санкции по сравнению с ожидаемым жестким ответом вашингтонской администрации — полным запретом на любые действия, связанные с выпуском российского госдолга. В таком случае американские инвесторы были бы вынуждены распродать имеющиеся у них сейчас бумаги.