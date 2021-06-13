Владимир Путин поинтересовался размером доходов у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что его средняя зарплата составляет 24 тысячи рублей в месяц.

«Это маловато», — заявил президент на церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждения Героев Труда.

По его словам, такой размер зарплаты ниже среднего уровня по стране. «И об этом, конечно, руководители отрасли должны задуматься», — указал Путин.

Глава государства обратил внимание на действие программы по обустройству села, которую считает очень важной. Он заверил, что программа будет продолжаться.