Подсчитано количество ругающихся за рулем водителей

Большинство российских водителей ругаются за рулем, и только один из десяти сохраняет спокойствие на дороге, такие данные сделал автомобильный портал «Дром» по результатам опроса.

В том, что они ругаются за рулем, признались 89% опрошенных водителей. Только 11% отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.

Большинство автомобилистов — 69% — ругаются на других водителей. Треть опрошенных раздражает поведение на дороге водителей автобусов и такси. Также часто (29%) водители ругаются на пешеходов. Каждый четвертый опрошенный признался, что посылает проклятья дорожным службам. Мотоциклисты раздражают 19% водителей, а велосипедисты — 16%. На водителей грузовиков злятся 15% опрошенных. Сотрудники ГИБДД вызывают гнев реже всего — в 13% случаях.

Кроме того, автолюбители негодуют по поводу водителей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и каршеринговых машин. Также участники опроса отмечают, что ругаются и на себя.

По результатам опроса Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в поп-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.