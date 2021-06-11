Раскрыта роль иностранных советников Ельцина в развале СССР

Неизвестный человек с иностранным акцентом давал президенту РСФСР Борису Ельцину советы относительно назначений на высшие посты в государстве незадолго до развала СССР, сообщил бывший вице-президент России Александр Руцкой.
«Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: "Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента"», — рассказал Руцкой в интервью «Лента.ру».
По его словам, Ельцин ответил, что подумает над этим. Руцкой уточнил, что данный случай произошел приблизительно через полторы недели после выступления ГКЧП.
18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.
В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.
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