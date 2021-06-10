Сибиряки поборются за звание лучшего дрифтера мира

Три красноярца и иркутянин поборются за победу на интерконтинентальном кубке FIA 2021 по дрифту в Риге. Заезд состоится на трассе «Бикерниеки» 12 и 13 июня.

FIA Intercontinental Drifting Cup — единственные в мире соревнования по дрифту под эгидой международной автомобильной федерации. В этом году FIA впервые пройдет в Европе. До этого соревнования проводились на родине дрифта в Японии.

В борьбе за звание лучшего дрифтера мира примут участие спортсмены из разных стран. Представлять Сибирь будут четыре пилота, трое из них уроженцы Красноярска.



Георгий Чивчян — трехкратный чемпион RDS GP, двукратный и действующий чемпион FIA IDC. Дамир Идиятулин — двухкратный чемпион WDB(2014, 2016). Аркадий Цареградцев — вице-чемпион мира по дрифту, трехкратный чемпион RDS-Сибирь.



Представлять Иркутск будет Евгений Лосев. Он является победителем «Супер Drift Битвы» 2015, победителем RDS-Сибирь 2015, трехкратным чемпион и двукратным вице-чемпионом WDB.