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Женщина на «Жуке» погибла после ДТП с двумя грузовиками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Водитель-женщина за рулем Nissan Juke врезалась на трассе в Новосибирской области в два грузовика, после ДТП она умерла в больнице, сообщает УГИБДД по региону.

Около 17.40 водитель-женщина за рулем Nissan Juke ехала по дороге Р-256 из Барнаула в Новосибирск. На 94 километре она выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с тягачом Volvo, который двигался в обратном направлении.

После касательного столкновения автомобиль Nissan Juke врезался в грузовик DAF. Водитель Nissan Juke получила тяжелые травмы и через несколько часов умерла в больнице.

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Новосибирск #ЧП #ДТП
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ponhik78

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