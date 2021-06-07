Арестован водитель BMW, насмерть сбивший ребенка на велосипеде

Водитель BMW насмерть сбил школьника на пешеходном переходе в Новосибирске в субботу. В понедельник суд арестовал его, сообщила представитель СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Смертельное ДТП произошло в субботу вечером на улице Никитина. 12-летний мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбил 42-летний водитель BMW, который ехал на запрещающий сигнал светофора. Ребенок погиб.

«Водителя, сбившего 12-летнего мальчика, арестовали на 1 месяц и 28 дней», – сообщила Кулешова журналистам в понедельник.

По статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» водителю грозит до пят лет заключения.