Полицейские в Приангарье стреляли по ногам вооруженного дебошира

Полицейские в городе Усолье-Сибирском вынуждены были выстрелить в ноги вооруженного ножами мужчины, напавшего на сотрудников МВД, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В четверг в дежурную часть позвонили жители многоэтажки в городе Усолье-Сибирском и сообщили, что в одной из квартир мужчина в неадекватном состоянии угрожает жизни сожительницы. Полиция выехала на место.

Возле подъезда указанного дома их встретил мужчина, вооруженный несколькими ножами. Полицейские потребовали прекратить агрессию и положить ножи на землю. Но он отказался и двинулся в их сторону.

После предупредительного выстрела в воздух, мужчина набросился на одного из полицейских. Сотрудники были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. Они несколько раз выстрелили по ногам нападавшего. На место происшествия вызвали бригаду медиков, которые оказали дебоширу помощь.

Установлено, что нападавший — 44-летний местный житель, неоднократно судимый за совершение ряда преступлений, в числе которых серия разбоев, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков. Сейчас полицейские собирают материалы дела и планируют передать их в региональный следственный комитет.