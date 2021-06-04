Аренда дач стала дороже в Новосибирской области

Аренда дач ежегодно становится дороже на 15%, стоимость зависит от местоположения и инфраструктуры, рассказал Sibnet.ru эксперт по загородной недвижимости АН «Жилфонд» Александр Зверев.

По его мнению, на рынке наблюдается и увеличивается поляризация цен, как продажи, так и аренды -- по многим факторам: местоположение, инфраструктура, наличие коммуникаций, год постройки. Спрос -- количество сделок на загородную недвижимость -- в целом на прежнем уровне — прошлого и позапрошлого годов.

«Средняя цена растет на уровень реальной инфляции -- около 10-15% в год. Прогноз — примерно так и будет продолжаться в этом и следующем году, если не будет какие-то форс-мажорных событий в политике и экономике», — сказал Зверев.

По словам специалиста, разброс цен на аренду огромен. В каждом районе можно найти и дешевые, и дорогие дома, включая городские районы: есть дачи в аренду от 5 тысяч рублей в месяц (Ордынский, Новосибирский, Тогучинский районы), а есть и за 300 тысяч рублей в месяц (Советский, Заельцовский районы).