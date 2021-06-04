НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Аренда дач стала дороже в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
194 3
Фото: © Sibnet.ru

Аренда дач ежегодно становится дороже на 15%, стоимость зависит от местоположения и инфраструктуры, рассказал Sibnet.ru эксперт по загородной недвижимости АН «Жилфонд» Александр Зверев.

По его мнению, на рынке наблюдается и увеличивается поляризация цен, как продажи, так и аренды -- по многим факторам: местоположение, инфраструктура, наличие коммуникаций, год постройки. Спрос -- количество сделок на загородную недвижимость -- в целом на прежнем уровне — прошлого и позапрошлого годов.

«Средняя цена растет на уровень реальной инфляции -- около 10-15% в год. Прогноз — примерно так и будет продолжаться в этом и следующем году, если не будет какие-то форс-мажорных событий в политике и экономике», — сказал Зверев.

По словам специалиста, разброс цен на аренду огромен. В каждом районе можно найти и дешевые, и дорогие дома, включая городские районы: есть дачи в аренду от 5 тысяч рублей в месяц (Ордынский, Новосибирский, Тогучинский районы), а есть и за 300 тысяч рублей в месяц (Советский, Заельцовский районы).

Еще по теме
Квартиры на «вторичке» подорожали в Новосибирске на 13%
Не только для туристов: как выбрать жилье в Симферополе
Чиновники в Улан-Удэ признали 12 домов аварийными втайне от жильцов
Квартиры за 200 тыс. в месяц нашли в Сибири
смотреть все
Новосибирск #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутяне возмутились храмом вместо научного парка
Способ защиты органов во время операций разработали в Томске
Аренда дач стала дороже в Новосибирской области
Автоледи среди сотрудниц ФСИН выбрали в Новосибирске
Самое популярное
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
Обсуждение (3)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
5 июня 14:15
(МСК)
США
Канада
5 июня 18:15
(МСК)
Финляндия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
3 июня 20:15
(МСК)
Финляндия 1
Чехия 0
3 июня 20:15
(МСК)
Россия 1
Канада 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 105 баллов
  • Wolf-Kris — 105 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 103 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Глава российский разведки обвинил Запад в ведении гибридной войны
Россия «обнулит» доллары в резервах
«Легализация» электросамокатов начнется с определения их статуса
Сборная России проиграла канадцам и покинула ЧМ-2021
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

olegsbeglov

несправедливо в этом случае сразу кража в особо крупном размере. Надо как для чиновников. Преступление...
Sibnet.Ru