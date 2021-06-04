«Легализация» электросамокатов начнется с определения их статуса

Статус электросамокатов, моноколес и гироскутеров пока не определен, поэтому преждевременно обсуждать предложения Совета по правам человека о правилах их эксплуатации, заявило МВД России.

Сейчас урегулированием правового статуса средств индивидуальной мобильности занимается Минтранс РФ, который разрабатывает соответствующий проект постановления правительства, приводит ТАСС позицию МВД.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил в МВД РФ предложения по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта — самокатов, велосипедов, сегвеев, моноколес. В частности, СПЧ предложил ввести номерные знаки, ограничить скорость движения и возраст водителей самокатов.

Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила в правилах дорожного движения приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты.