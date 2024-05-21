Алкоголь разрешили продавать на летних верандах кафе

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Документ опубликован в законодательной базе парламента.

Теперь спиртное разрешено продавать в сезонных залах — на верандах и в двориках, которые являются частью ресторана или кафе. При этом у заведения должна быть лицензия на продажу алкогольной продукции, получать отдельную не потребуется.

Изменения заработают с 1 июня 2024 года. Однако они не затронут новые регионы России — в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях до 2026 года будет действовать переходный период.

Отмечается, что поводом для принятия поправки стали обращения рестораторов из-за большого количества конфликтных ситуаций, связанных с распитием алкогольной продукции в летних залах.