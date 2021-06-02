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Сотни российских фур остановились на границе Забайкалья с Китаем

Источник:
Sibnet.ru
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Фуры, стоящие на границе Забайкалья с Китаем
Очередь из фур на границе Забайкалья с Китаем
Фото: © пресс-служба УпрДор «Забайкалье»

Более 200 фур с 800 тоннами груза скопилось на границе с Китаем на МАПП «Забайкальск». Водитель не могу выехать из-за ограничений, которые ввела китайская сторона, сообщила пресс-служба правительства Забайкалья.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса китайская сторона дважды ограничивала пересечение границы водителями фур. Очереди на границе скапливались весной и осенью. В 2021 году канцелярия иностранных дел Манчжурии решила увеличить пропуск фур до 100 машин в сутки по спискам. Но это не спасло ситуацию.

«На 1 июня на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза, 212 грузовых транспортных средств. С китайской стороной достигнута договоренность, что в приоритетном порядке будут пропущены транспортные средства, включенные в список и не успевшие выехать ранее», — сказал замминистра планирования и развития Забайкалья Станислав Матвеев.

Во вторник комиссия во главе с заместителем министра планирования и развития Забайкальского края выехала на место пропуска для урегулирования ситуации.

В мае стало известно, что проблемы с пропуском большегрузов на границе с Китаем возникли в Приморском крае, где проезда ожидало около 500 машин.

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