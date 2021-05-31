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Пять человек погибли в лобовом столкновении на трассе Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пять человек погибли в лобовом столкновении двух машин на дороге в 10 километрах от села Мартыново в Алтайском крае в понедельник. Одна из машин сгорела вместе с водителем, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В понедельник около 14.00 по местному времени (10.00 мск), на автодороге К-05 «Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница с Кемеровской областью», примерно в 10 километрах от села Мартыново, произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным ГИБДД, произошло лобовое столкновение автомобилей Nissan и Subaru. В результате ДТП автомобиль Subaru сгорел. В салоне обнаружено тело. Эксперты предположили, что это водитель.

В автомобиле Nissan погибло четыре человека, одного пассажира увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Возраст и личности погибших и пострадавшего уточняются. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Это вторая авария в понедельник с гибелью нескольких человек в Алтайском крае. Утром стало известно, что легковой автомобиль врезался в автобус с рабочими. Погибли три человека и восемь получили различные травмы.

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Алтайский край #ДТП #ЧП
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Топ комментариев

ponhik78

Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!

Тазик квашеной капусты

Такие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.

pepelmetal

За что его садить, избавил общество от преступника)
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