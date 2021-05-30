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Чрезвычайную ситуацию объявили в Кызыле в связи c паводком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба мэрии Кызыла

Власти Кызыла ввели на территории города режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с паводковой обстановкой, сообщает пресс-служба мэрии.

«В левобережных дачных обществах затоплено 48 домов, на территориях СНТ-3 и 7. В настоящее время существует угроза подтопления еще десяти домовладений на ЛДО», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, в районе микрорайона Кожзавод отмечается подъем уровня воды реки Донмас-Суг, в связи с чем затапливаются придомовые участки. Затоплены дренажными водами дома в районе Орбиты и в правобережных дачных обществах

В зоне риска подтопления проживают 300 человек. В Кызыле развернуто пять пунктов временного размещения на 1,3 тысячи человек, уточнили в мэрии.

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