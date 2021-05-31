Калории для мозга: что съесть перед ЕГЭ

Наиболее частые ошибки на ЕГЭ по любому предмету совершаются из-за невнимательности и неправильной трактовки заданий. Так говорят учителя. А врачи утверждают, что работу мозга можно стимулировать питанием. Что надо есть, чтобы лучше воспринимать и анализировать информацию в стрессовых условиях экзамена?

Завтрак с подзарядом

Завтрак перед экзаменом должен быть питательным, но не тяжелым, содержать большое количество белка и клетчатки.

«Подойдут яйца, овсянка без молока с медом или мюсли. Можно приготовить тосты с медом или сыром твердых сортов», — сказала Sibnet.ru врач-педиатр Центра общей врачебной (семейной) практики Медклуб Ольга Морозова.

Одно сваренное вкрутую яйцо содержит примерно 6 граммов белка и витамины, которые помогают удерживать организм в энергичном состоянии и чувствовать сытость дольше, чем от других продуктов.

Если ребенок слишком нервничает и потерял аппетит, то можно предложить ему банан или горсть орехов, сыр. Не стоит совсем отказываться от утреннего приема пищи, чтобы голод не отвлек от решения задач.

Также, по словам педиатра, для завтрака подойдет кусок запеченной красной рыбы, она богата витаминами и полинасыщенными жирными кислотами Омега-3, что хорошо сказывается на мозговой деятельности. В частности, Омега-3 облегчают тревожность, благотворно влияют на память и концентрацию внимания.

#Кухня Пять способов красиво пожарить яичницу

Врач-иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово» посоветовал школьникам на завтрак пить какао. Оно содержит флавонол, который расширяет сосуды и позволяет крови снабжать мозг активнее, а — помогает лучше сосредотачиваться.

«Чтобы избежать на экзамене казусов — диареи, частого мочеиспускания, метеоризма — не стоит давать продукты с мочегонным действием. Из овощей это огурец, свекла, баклажан, укроп, морковь. Ягоды: черешня, брусника, клюква арбуз и дыня. Напитки: кофе, зеленый и крепкий черный чай», — добавила врач.

Эффект слабительного также могут дать кисломолочные продукты, сухофрукты — курага и чернослив. Их тоже стоит исключить из рациона в дни экзаменов.

Полезный перекус на ЕГЭ

С собой на экзамен можно взять, по совету педиатра, грецкие орехи, цукаты сухофрукты, бутерброд с сыром, черный шоколад.

Жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах, улучшают память и повышают концентрацию внимания. Сыр твердых сортов — источник белка, бета-каротина, витаминов В2 и РР, калия. Эти компоненты стабилизируют нервную систему и благотворно влияют на мозговую деятельность.

Темный шоколад стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, помогая движению крови и снабжению организма кислородом, что способствует повышению бодрости в целом.

Продеус предложил собрать хитрый бутерброд из разрезанного круассана с кусочками авокадо и ломтиками запеченной говядины — как источник углеводов он даст заряд энергии. Авокадо обеспечит незаменимую кислоту триптофан, а говядина — источник железа. Вместе они помогут активизировать передачу сигналов из мозга по центральной нервной системе, а значит ребенок будет быстрее соображать.