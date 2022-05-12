Спецоперация и вузы: кто поступит на бюджет?

В российских вузах введены специальные условия поступления для беженцев с Украины и для детей военных, раненных и погибших в ходе спецоперации. Сколько всего мест займут льготные категории и как это повлияет на шансы обычного абитуриента без льгот поступить на бюджет в 2022 году?

В прошлом учебном году в российские университеты на бюджет зачислили 576, 4 тысячи студентов. В 2022/2023 учебном году бюджетных мест (или, как из называют) контрольных цифр приема будет 588 тысяч. Еще через год их число достигнет 590 тысяч.



Постоянные льготы

Государство ежегодно выделяет определенное количество бюджетных мест для зачисления абитуриентов на льготных основаниях. Выделенное количество мест называют квотой.

Квоты делят на особые (социальные) и целевые. По особой квоте выделяют 10% от всех бюджетных мест. Поступить на льготных основаниях могут такие социально незащищенные абитуриенты, как сироты, инвалиды, ветераны боевых действий.

Абитуриенты, имеющие право на особую квоту при поступлении, могут подать документы в пять вузов и на три направления в каждом и одновременно участвовать в льготном конкурсе во всех учебных заведениях.



Целевая квота предназначена для поступающих в вузы по направлению организаций и предприятий, а также региональных администраций. Окончив институт, молодой специалист обязан отработать три года в компании, направившей его в вуз.

Поступление на бюджет по целевой квоте возможно только по направлениям из перечня, утвержденного правительством РФ (Распоряжение от 11 февраля 2019 года №186-р).

Сначала из бюджетных мест выделяются места по целевой квоте, а затем по особой. Если же после выделения мест в рамках целевой квоты на особую уже не хватило, то между такими абитуриентами проводится конкурс на поступление.

Новая квота для детей военных

С этого года в российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных по вузам, сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

При этом дети раненых и погибших будут поступать в вузы без вступительных испытаний. Исключение составляют дополнительные испытания творческой и профессиональной направленности.

Методические рекомендации по приему таких абитуриентов в пределах специальной квоты и Минобрнауки обещает подготовить и направить в вузы течение месяца.

По официально озвученным Минобороны РФ данным (от 2 марта 2022 года), потери среди российских военных на Украине — 498 человек, еще 1597 российских военных получили ранения.

Пока неизвестно, сколько человек потенциально могут претендовать на места в вузах по новой льготе. Среди участников спецоперации люди разных возрастов, у многих дети маленькие либо еще нет детей. Поэтому, предположительно, льгота будет долгосрочной.

Беженцы из ДНР и ЛНР

Выпускники, приехавшие из ДНР и ЛНР, смогут поступить в российские вузы по квотам на образование для иностранных студентов — без сдачи внутренних экзаменов. Достаточно будет пройти собеседование.

В 2022 году квота для иностранных граждан в российских вузах была увеличена на 5 тысяч мест, теперь она составляет 23 тысячи мест. То есть абитуриенты из числа украинских беженцев не претендуют на основные бюджетные места в рамках контрольных цифр.

«Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. В Донецкой Народной Республике действуют 16 вузов, в Луганской Народной Республике — 7, в них студенты продолжают обучение», — сообщило Минобрнауки РФ.

При этом жители ЛДНР, имеющие российское гражданство, смогут при желании поступать и на общих основаниях.