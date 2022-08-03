Последний день приема согласий на зачисление начался в вузах

Российские вузы завершают вступительную кампанию. Для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения на бюджетной основе, 3 августа — последний день подачи согласий на зачисление, сообщается в приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2021 года.

Вступительная кампания в России началась 20 июня. Вузы принимали документы до 15 июля от абитуриентов, поступающих по результатам внутренних испытаний, и до 25 июля — по результатам ЕГЭ.

В 2022 году зачисление в вузы проходит в два этапа. Первый — приоритетного зачисления — завершился 30 июля. Учебные заведения приняли тех, кто подал документы на целевое обучение, а также абитуриентов обладающих особым правом, например, победителей олимпиад и инвалидов. В этот же день зачислили желающих обучаться по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Второй, основной этап, пройдет 3 августа. Вузы будут принимать согласие на зачисление в течение дня от «очников», желающих обучаться на бюджетных местах. Документ нужно отдать до завершения рабочего дня приемной комиссии по времени того региона, где находится вуз.

Абитуриент может сам определять, как подать согласие на зачисление:

в приемной комиссии;

в личном кабинете вуза;

через сервис «Поступление онлайн», предоставляемый Госуслугами.

Зачисление по основному этапу пройдет 9 августа.

Абитуриенты, поступающие на заочную форму обучения, могут уточнить даты подачи согласий и зачислений в вузе, так как учебные заведения вправе самостоятельно определять сроки приема на «заочку».