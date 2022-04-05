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Половина новосибирских выпускников сдадут ЕГЭ по обществознанию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Половина новосибирских выпускников сдадут ЕГЭ по обществознанию, школьников, выбирающих информатику гораздо меньше, сообщает министерство образования региона в ответе на запрос Sibnet.ru.

В 2022 году 14,5 тысячи выпускников Новосибирской области сдадут ЕГЭ, в 2021 году сдавали 13, 1 тысячи человек. Обществознание по-прежнему лидирует среди предметов по выбору у школьников, его сдадут более 7 тысяч выпускников.

Информатику в этом году сдадут 3303 школьника, в прошлом году желающих было меньше — 2895 человек. Еще один предмет, которые выбирают будущие айтишники — физику сдают гораздо меньше школьников. В 2021 году их было 2220, а сейчас — 1817.

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня

Тема: Экзамены
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Жизнь #Образование #Новосибирск
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