Вместо репетиторов: как работает онлайн-сервис «Лицей»

Еще несколько лет назад повысить успеваемость и качественно подготовиться к экзаменам школьники могли только с помощью репетиторов. Теперь ситуация изменилась — появился образовательный сервис для удаленной учебы «Ростелеком Лицей». Как работает платформа, чем она выгодна и почему ее рекомендуют для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ?

Сервис «Ростелеком Лицей» открылся в сентябре 2018 года, это полноценная платформа для электронного обучения детей с 1 по 11 класс. Учебная программа ресурса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), есть дополнительные авторские курсы.

Как ведется дистанционное обучение

«Ростелеком Лицей» объединяет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первый раздел содержит учебную программу, разработанную по строгим образовательным стандартам (ФГОС). По сути, это школьная база, достаточная для успешной сдачи экзаменов.

«Школа» делится на три основных блока: для учащихся 1-4-го класса, для учеников 5-8-х классов и учащихся 9-11-х классов. В отличие от начальной школы, содержание уроков для старшеклассников адаптировано для самостоятельной подготовки к экзаменам, включая ЕГЭ и ОГЭ.

Раздел «Развитие» — более творческий, он предназначен для «продвинутого» ребенка, который хочет узнать что-то новое, развить память и логику. Такие уроки удачно дополняют стандартную школьную программу, особенно на уровне начального образования.

Третий раздел «Ростелеком Лицей» содержит дополнительные курсы. Это партнерские сервисы, доступные за дополнительную плату. Их плюсы очевидны — они направлены на решение конкретных проблем, например, это может быть целенаправленная подготовка к ЕГЭ по конкретному предмету.

Фото: © скриншот сервиса «Ростелеком Лицей»

Традиционно самыми популярными предметами для самоподготовки являются математика, русский и английский языки. В рамках сервиса школьники могут самостоятельно изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам и контрольным.

Бесплатный месяц «Лицея» можно получить в игре «Три фронта», открытой на портале Sibnet.ru к Дню Победы. Достаточно заработать игровые баллы за ответы на вопросы, а затем обменять их в игровом магазине на нужную подписку.

Школьникам предложат новые знания

Платформа постоянно обновляется, для школьников постоянно появляются новые обучающие курсы, разработанные авторитетными преподавателями. Так, недавно в «Ростелеком Лицей» появился авторский курс по физике, предназначенный для учеников 7–11 классов и включающий сразу 60 уроков.

Они построены на изучении теории через решение практических задач. Каждый урок включает краткие и емкие конспекты, а также наборы тестовых заданий — они помогают ученику понять, насколько хорошо он освоил материал. В частности, школьники смогут пройти три раздела механики: кинематику, статику и динамику.

Также на днях пользователям платформы стал доступен эксклюзивный курс по химии, который включает все азы школьной программы для 8—11 классов. Один из преподавателей — итальянский профессор Стефано Фило Амброзини, который заведует лабораторией химии в технологическом центре «Сириус» для одаренных детей.

Теоретический учебный материал подкрепляют практические тестовые задания. Школьники повторят основы неорганической, органической, а также физической химии. Доступно и просто объясняются самые сложные темы — законы Авогадро, Бойля-Мариотта, Гей Люссака, Шарля, уравнение Менделеева-Клапейрона.

Для работы с платформой «Ростелеком Лицей» совершенно не обязательно быть абонентом компании Ростелеком. Чтобы приступить к работе, достаточно зайти на сайт lc.rt.ru, нажать на кнопку «Вход», авторизоваться согласно инструкции и начать обучение.

Появление весной 2021 года новых обучающих курсов на платформе «Ростелеком Лицей» — отличная возможность подтянуть знания по химии и физике перед традиционными выпускными экзаменами для 9 и 11 классов без привлечения дорогостоящих репетиторов.

Почему «Лицей» выгоднее репетиторов

Платформа «Ростелеком Лицей» выступает в качестве всезнающего наставника — она содержит готовые уроки, задания, тесты, тренажеры, курсы, конспекты, обучающие видео. При этом выбрать нужный раздел очень просто, они доступны на главной странице сервиса, ознакомиться с ними можно даже без подписки.

Сервис не просто включает для ребенка виртуальные уроки — это целая рекомендательная платформа, которая анализирует ответы школьника на тестовые задания и дает интерактивные советы по дальнейшему обучению на основании демонстрируемых результатов. Для самостоятельной подготовки старшеклассников к ОГЭ и ЕГЭ есть специальные курсы.

Фото: © скриншот сервиса «Ростелеком Лицей»

Более того, родители всегда могут независимо оценить образовательный прогресс ребенка в конкретных предметах — «Ростелеком Лицей» отслеживает индивидуальную статистику пользователя, выдавая папам и мамам обобщенные результаты обучения.

«Лицей» — отличная возможность закрыть пробелы в знаниях по нужным предметам. Не секрет, что в жизни каждого школьника есть предмет, который он плохо усваивает. При этом причины могут быть банальны — например, ребенок заболел и пропустил сложную тему, после чего прогресс стал невозможен.

Удаленные уроки решают эту проблему без привлечения дорогостоящих репетиторов, всего за 199 рублей базовой подписки в месяц. В отличие от репетитора, обучение на платформе доступно в любое время и в любом месте, достаточно планшета или компьютера с интернетом. Даже продолжительность урока гибкая, не обязательно сидеть перед монитором 45 минут.

Контент отлично структурирован, а его качество нередко куда выше среднестатистических уроков в школах, ведь курсы читают высококвалифицированные преподаватели ведущих российских школ и вузов. При необходимости, «Ростелеком Лицей» может не просто дополнить, но и полноценно заменить обучение в школе.