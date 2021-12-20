ЕГЭ меняется: как пройдут экзамены в 2022 году

Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате — сдавать ЕГЭ будут все ученики 11-х классов, а не только те, кто намерен поступать в вузы. При этом изменены форматы и набор заданий по целому ряду предметов.

ЕГЭ для выпускников 11-х классов в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. ОГЭ для 9-х классов — с 21 апреля по 2 июля, следует из приказов Министерства просвещения. Однако это не окончательно, в случае ухудшения эпидемической обстановки расписание могут переформатировать.

Когда пройдет досрочный ЕГЭ

Первыми Единый государственный экзамен с 21 марта по 7 апреля смогут сдать те, кто проходит испытание досрочно. Для таких учащихся также предусмотрели резервный период сдачи ЕГЭ — с 11 по 18 апреля, в этом интервале экзамен смогут сдать те, кто болел или имел другие уважительные причины неявки.

Расписание досрочного ЕГЭ:

21 марта — география, литература, химия

24 марта — русский язык

28 марта — математика базового и профильного уровней

31 марта — иностранный язык (письменная часть), история и физика

1 апреля — иностранный язык (устная часть)

4 апреля — информатика

7 апреля — обществознание и биология

Право на досрочную сдачу имеют несколько категорий школьников. Например, пораньше ЕГЭ смогут сдать учащиеся 11-х классов вечерних школ, которым предстоит нести военную службу. Кроме этого, такое право получают школьники, досрочная сдача для которых предпочтительнее по медицинским, семейным, учебным или другим веским причинам.

Также досрочно сдавать экзамены могут выпускники прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, обучающиеся иностранных образовательных организаций.

Основной период ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями продлится с 26 мая по 2 июля. Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля. Дополнительный период сдачи экзаменов предусмотрен с 5 по 24 сентября.

Расписание основного ЕГЭ:

26 мая — география, литература, химия

30-31 мая — русский язык

2 июня — математика профильного уровня

3 июня — математика базового уровня

6 июня — история и физика

9 июня — обществознание

14 июня — иностранный язык (письменная часть) и биология

16-17 июня — иностранный язык (устная часть)

20 и 21 июня — информатика

Экзамены начинаются в 10 часов утра. При этом продолжительность испытаний будет традиционно отличаться в зависимости от разных предметов. Так, по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и биологии она составит 3 часа 55 минут.

По русскому языку, химии, естествознанию ЕГЭ продлится 3 часа 30 минут. По иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) — 3 часа 10 минут. По математике базового уровня, истории, географии, китайскому языку — 3 часа. По иностранным языкам в разделе «Говорение» — 17 минут, по китайскому языку в разделе «Говорение» — 14 минут.

Когда проведут ОГЭ

Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями продлится с 21 апреля по 17 мая. Основной период запланирован с 20 мая по 2 июля.

Расписание досрочного ОГЭ

21 апреля — математика

25 апреля — русский язык

28 апреля — информатика, обществознание, химия, литература

4 мая — история, биология, физика, география, иностранные языки

Расписание основного ОГЭ

20-21 мая — иностранные языки

24 мая — математика

27 мая — обществознание

1 июня — история, физика, биология, химия

7 июня — биология, информатика, география, химия

15 июня — русский язык

ОГЭ по всем предметам стартует в 10 часов утра по местному времени. Что касается времени, то на выполнение заданий по математике, русскому языку и литературе дадут 3 часа 55 минут. По физике, обществознанию, истории, биологии, химии — 3 часа. По информатике и географии — 2 часа 30 минут. По иностранным языкам — 2 часа. По иностранным языка в разделе «Говорение» — 15 минут.

Как изменится ЕГЭ в 2022 году

Федеральный институт педагогических измерений уже определил правила, по которым в 2022 году будут составлены задания ЕГЭ. Серьезной переработке подверглись задания по профильной математике, физике и литературе.

Так, по новым правилам, на ЕГЭ по математике из первой части пропали простые задания, зато появились задания на анализ функции и на сложную вероятность. То есть, исчезли задания для простого набора баллов, которые может решить даже ученик младшей школы. Новые задания потребуют более высокого уровня математической компетенции.

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ЕГЭ по русскому языку получил новое задание №1. В нем нужно провести стилистический анализ текста. Серьезно усложнилось задание на пунктуацию в сложноподчиненном предложении.

Требования к пунктуации, вообще, стали намного строже. Раньше можно было получить 2 балла за три пунктуационные ошибки, в 2022 году за это будут давать только 1 балл. За отсутствие ошибок или одну негрубую можно получить 3 балла, за одну-две — 2, за три-четыре — 1. За пять ошибок учащийся лишится баллов.

Кроме этого, переработаны ЕГЭ по истории и обществознанию — из них убрали сочинение (эссе). За счет этого время экзамена уменьшилось почти на час. По оценке специалистов, в целом экзамен по обществознанию станет проще. Что касается истории, то здесь были переработаны почти все форматы традиционных заданий, но сложность осталась примерно на уровне прошлых лет.

На ЕГЭ по литературе теперь проверяются знания не только отечественной, но и зарубежной литературы. Кроме этого, существенно переработаны экзамены по английскому языку и физике — задания стали более нестандартными и творческими.