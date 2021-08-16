На финишной прямой: зачем школьникам «Лицей»

Нужно ли готовиться к выпускным экзаменам уже с 1 сентября? Можно ли нагнать школьную программу в последний год обучения и на какие предметы обратить внимание? Эксперты образовательного сервиса «Лицей» ответят на эти вопросы, а онлайн-занятия позволят подтянуть и проверить знания. Образовательный интернет-сервис «Лицей» — полноценная платформа для электронного обучения детей с 1 по 11 класс, созданная Ростелекомом. Здесь есть уроки по всем предметам, кроме физкультуры. Учебная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Хочешь подарочную подписку «Лицей плюс»?

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На финишной прямой к ОГЭ и ЕГЭ Выпускные 9-й и 11-й классы — это то время, когда приоритет стоит отдать предметам, выбранным для сдачи на экзаменах. Русский язык Русский язык — обязательный экзамен и знать его нужно, чтобы «отскакивало от зубов». К слову, последнее выражение — фразеологизм, вопросы о которых будут в экзаменационных заданиях. Уроки сложного русского языка в «Лицее» становятся понятными и легкими. Особенно, когда темы объясняют профи высочайшего уровня. Например, о лексических нормах рассказывает главный редактор творческого альманаха Artifex, магистр филологии и культурологии Николай Жаринов. Кроме уроков по русскому языку в формате видеолекций в образовательном сервисе «Лицей» ученик найдет тесты по темам «Лексика», «Грамматика», «Синтаксисе и пунктуация» и другим. По результатам тестирования ученик получит рекомендации по темам, на которые нужно подтянуть. Если неудобно смотреть видео, материал всегда можно прочитать, достаточно зайти в раздел «Теория». Математика Еще один обязательный предмет, но для кого-то может быть и профильным. Преподаватели «Лицея» уверяют: математика может быть легкой и очень увлекательной. Например, о множестве чисел преподаватель Виктор Рабин говорит так: «Возьмем простой пример. Допустим, есть автомобиль "Ауди", и "Ауди" является элементом множества автомобилей». «Зачем нужны признаки делимости? Вот, допустим, дают тебе число 463 и тебе нужно понять на какие числа это число делится. Ну, ты же не будешь в столбик делить 463, допустим, на три, чтобы понять делится ли это число на три. Есть более простой способ, и я покажу тебе какой…», — раскрывает слушателям «Лицея» секреты математики Рабин. Школьник в нескольких разделах «Лицея» найдет видеоуроки, тренажеры и теорию по темам тригонометрии, матанализа, сможет подтянуть знания по текстовым задачам. А после — сделать контрольные работы. Они представлены двумя разделами — «Алгебра» и «Геометрия».

Подарочная подписка «Лицей плюс» — это месяц уроков, тренажеров и тестов по основным школьным предметам, все темы ОГЭЕГЭ, а также курсы по цифровым технологиям и интерактивные тренажеры по английскому языку.



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Обществознание

Дисциплина, объединяющая несколько направлений — экономику, политику, право, социологию, философию. Несмотря на кажущуюся простоту, один из самых сложных предметов на экзаменах.

Даже понятия и термины, содержащиеся в школьном курсе обществознания, правильно расшифрует далеко не каждый взрослый с высшим образованием. Например, социальные статусы — какие являются предписанными, а какие приобретенными?

Или из экономики — является ли пенсия доходом? А как расшифровать и аргументировать знаменитое высказывание «Если все думают, что цены поднимутся, цены поднимутся»?

Для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию недостаточно хорошо знать материал. Необходимо научиться правильно читать экзаменационные вопросы и выстраивать логические цепочки для нахождения ответа. Этому тоже можно научиться в «Лицее».

Обществознание в «Лицее» представлено в формате видеолекций по темам дисциплинам: «Человек и экономика», «Социальная сфера жизни общества», «Духовно-нравственная сфера жизни общества», «Политическое измерение современных обществ», «Общество в социальных и духовных практиках».

Физика

Этот предмет представлен в «Лицее» десятками тем и видеоуроков, где эксперты объясняют сложные вещи простым языком. Например, о кинематике и моменте силы рассказывает преподаватель Олимпиадной школы МФТИ Александр Кочегаров.

«Момент силы — это проведение силы на плечо. Представьте, что вам нужно раскрутить заржавевшую гайку? Раскручивать руками? Не вариант. Взять маленький ключик? Тоже не вариант, будет очень тяжело. Но если вы возьмете длинный гаечный ключ, то вам будет достаточно легко. Почему? Потому что большой момент силы. Важна не только сила, но и расстояние на которой это сила действует от оси вращения», — приводит примеры в видеоуроке Кочегаров.

Для тех, кто выбрал физику, как предмет для сдачи ЕГЭ, кроме видеоуроков по школьным темам, может оказаться полезным отдельный раздел «Видеоуроки». Там преподаватели объяснят квантовую гипотезу Планка, расскажут о трудностях планетарной модели атома Резерфорда, законе радиоактивного распада и астрономии.

Научиться сдавать экзамен

И штудировать нужно не только учебную программу... Как бы хорошо выпускник не знал материал, волноваться перед экзаменом он все равно будет. А значит, может допустить технические ошибки или не уложиться в отведенное время.

Поэтому ученикам выпускных классов будет полезно учиться форматам экзаменов по выбранным предметам. И начинать надо прямо с 1 сентября, уверена автор учебников подготовки к ЕГЭ, ОГЭ Алина Косова.

В частности, выпускнику уже в сентябре полезно познакомиться с регламентом экзамена, узнать, что такое спецификация и кодификатор, а также — какие документы нужно тщательно изучать.

«Некоторые ребята штудируют учебники школьной программы. Неплохо, но не дает информации о формате экзамена. Некоторые наоборот решают вариант за вариантом, но опять же полной картины это не дает, хотя неплохой способ, чтобы наработать определенные навыки. Лучше начните с изучения экзамена», — советует Косова.

Также «Ростелеком Лицей» поможет школьнику понять, нужно ли оценивать уровень знаний с сентября стоит ли ориентироваться на школьную оценку, на чем нужно сосредоточиться, и на что лучше не тратить силы. А самое главное — как взять эмоции перед экзаменами под контроль и побороть волнение.

«Когда мы волнуемся, то наш организм включает механизмы защиты и если они навредят вам при подготовке к экзамену, то это обернется потерянными баллами или неэффективной подготовкой как минимум», — говорит о необходимости психологической подготовки эксперт.

«Мы все устроены так, что нам сложно признавать собственные ошибки. Мы не хотим винить во всем себя, мы готовы найти сто тысяч виноватых. Людей, обстоятельств... Стоит остановить себя. Стресса от этого меньше не станет», — предупреждает Косова.

Для работы с платформой «Лицей» необязательно быть абонентом Ростелекома. Чтобы стартовать, достаточно зайти на сайт lc.rt.ru, нажать «Вход», авторизоваться по инструкции и начать обучение.

Для диалога с родителями

Отдельный раздел в «Лицее» создан для родителей. Некоторые советы, например, психолога Ольги Кондрашовой можно показать взрослым, на случай, если они захотят сохранить связь с ребенком в непростой период его взросления.

«На подростка обязательно будут влиять другие люди, а сейчас благодаря интернету их очень много. Это нормально и это нельзя изменить», — рассказывает психолог взрослым о новой реальности.

«Если подросток сейчас делает что-то неприемлемое, это не означает, что он будет таким всю жизнь: у него есть шанс встать на конструктивные рельсы. Верьте в это…» — гласит один советов родителям.

В целом раздел для родителей пригодится не только мамам и папам. Старшеклассники также подчерпнуть для себя много интересного во время просмотра виде в «Лицее» всей семьей.

Эксперты объяснят, как вместе с семьей можно бороться со школьной травлей, как определиться с профессией, почему Гарри Поттер — герой для молодежи и почему ребенку важно устанавливать личные границы.