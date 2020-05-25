Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу

Яичница-глазунья — одно из самых распространенных домашних блюд. Яйца, брошенные на сковородку — вкусный, сытный и быстрый завтрак. Но порой простота надоедает, а времени и денег на кулинарные изыски нет. Тогда на помощь придут смекалка и продукты, имеющиеся под рукой.

Хлеб в помощь



Готовится яичница в хлебе быстро, а состав продуктов не бьет по кошельку и найдется в каждом доме. Понадобится:

яйцо,

хлеб,

растительное масло,

соль и перец по вкусу.

Из кусочка хлеба нужно удалить середину, оставив корочку и немного мякиша возле нее. На разогретую на среднем огне сковородку положить подготовленный хлеб, поджарить в течение двух минут, чтобы он покрылся хрустящей корочкой.

После этого аккуратно разбить скорлупу и вылить яйцо в середину хлебного куска так, чтобы и желток и белок остались внутри кусочка. Посолить, поперчить по вкусу и жарить в течение трех-четырех минут.



Если кто-то любит хорошо прожаренный желток, можно перевернуть кусок хлеба, чтобы он «схватился» с двух сторон, ну а любителям классического полужидкого желтка этого делать не нужно.

Если растительное масло на раскаленной сковороде «ворчит» и «стреляет», нужно уменьшить огонь, а само масло присыпать щепоткой поваренной соли. Фейерверк из масляных брызг уменьшится или прекратиться.

Яичницу в хлебе можно посыпать зеленью или тертым сыром, но даже без дополнительных приправ она получается красивой, сытной и вкусной. Прелесть этого рецепта в том, что форму яйцу можно придать какую угодно.

Можно вырезать мякиш в форме сердечка или звездочки. Здесь все зависит от фантазии повара, главное, чтобы свободного места в куске хлебе было достаточно для того, чтобы туда поместилось яйцо и белок, не вытекая через край.

Луковые кольца

Если сам повар или кто-то из домашних соблюдает диету и не желает есть мучное, хлеб можно заменить обычным луком. Для яичницы в луке понадобится:

яйцо,

луковица,

соль и перец по вкусу,

растительное масло.

Лук нужно нарезать толстыми кольцами, примерно по 1,-1,5 сантиметра. Затем выбрать самые широкие колечки, чтобы яйцо комфортно чувствовали себя в луковом ободке и не выливалось за края.

Оставшийся лук измельчите в блендере. Получится средство для полировки металла. Нужно натереть луковой кашицей металлическую поверхность и отполировать чистой сухой тканью.

В разогретую сковороду добавить немного растительного масла и выложить луковое колечко, в него разбить яйцо, посолить, поперчить и прожарить в течение трех-четырех минут.



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Лук можно заменить кольцами из сладкого перца, а можно колечками из помидора, вырезав сердцевину. Но в случае с помидором нужно помнить, что этот овощ при термообработке быстро теряет твердость, поэтому яйцо в серединку нужно опускать сразу после, как положили на сковороду помидор.

Колбасный символ любви

Яичницу в форме сердца можно приготовить с помощью сосиски. Для приготовления понадобятся:

яйцо,

сосиска,

соль и перец,

растительное масло,

зубочистка.

Сосиску нужно разрезать вдоль пополам, немного не дорезав с одного края. Вывернуть половинки сосиски наружу и скрепить концы зубочисткой, придав форму сердечка.



После этого отправить сосиску на разогретую сковородку с растительным маслом. Обжарить «сердце» с двух сторон до золотистой корочки и разбить внутрь сосиски яйцо. Жарить в течение 4-5 минут.

Французский повар Огюст Эскофье умел готовить из яиц 360 блюд. Соотечественники возвели ему памятник.

Аппетитные корзинки

Этот рецепт сложнее предыдущих, но яйца, приготовленные таким образом, мало кого оставят равнодушными. Готовится эта яичница в духовке. Для приготовления понадобятся:

яйца,

кусочки бекона,

хлеб,

сыр,

растительное масло,

соль и перец.

Сыр протереть на терке, хлеб нарезать кусками. Взять формы для кексов, смазать их растительными маслом и выложить бекон по краям форм. Из хлеба вырезать кружочки, соответствующие по диаметру дну формы для кексов.



Фото : © RitaE

Положить хлеб в формы, слегка присыпать сыром. Затем в получившиеся корзиночки разбить яйцо и сверху вновь присыпать оставшимся сыром. Отправить в духовку на 10-12 минут.



Воздушная яичница из Франции

Еще один простой, но весьма необычный способ приготовления яиц называется яичница Орсини. Для этого французского блюда понадобиться:

яйца,

сливочное масло — 50 граммов,

щепотка соли,

сыр 50 граммов (при желании).

Аккуратно отделить белки от желтков. Нужно следить, чтобы желтки не растеклись. В белки добавить щепотку соли и взбить миксером или венчиком до мягких пиков (когда венчик оставляет на пене небольшие быстро исчезающие следы).



После этого взять глубокую форму для запекания или простую сковороду (без деревянной или пластмассовой ручки), смазать дно и бока кусочком сливочного масла.



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Затем выложить белки, разровняв их по дну формы, и сделать в пышных белках углубления на равном расстоянии друг от друга. Количество углублений должно соответствовать количеству желтков.

В каждую получившуюся «ямку» выложить желток. Сверху можно посыпать блюдо тертым сыром, но и без этого оно получается очень вкусным. Духовку разогреть до 170 градусов и поставить туда форму с яичницей на 10-15 минут.