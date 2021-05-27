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«Падающая» десятиэтажка появилась в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство Забайкальского края и администрация Читы ищут 300 миллионов рублей для расселения жителей 10-этажного дома в микрорайоне Северный. На фасаде здания появились трещины, а сам дом накренился и жители боятся, что он может рухнуть.

Дом построили в 1986 году, а через 12 лет здание накренилось впервые. Дом отремонтировали, но в 2017 году ситуация повторилась. В 2020 дом признали аварийным. Жильцы утверждают — крен превышает допустимый в 18 раз, пишет Zabnews со ссылкой на информацию владельцев недвижимости в доме.

Жильцы обратились в администрацию Читы и к губернатору края Александру Оспипову, объясняя, что жить в таком здании страшно. «Люди живут на пороховой бочке», «Как нам жить в этом доме?», «Как не бояться за своих детей?» — спрашивают подписчики на странице Осипова в Instagram.

Региональное правительство пытается найти 300 миллионов для переселения жильцов. Но проблемы со зданием начались из-за техногенных причин, и включить его программу переселения из ветхого и аварийного жилья закон не позволяет, сообщила пресс-служба правительства.

Губернатор на своей странице в Instagram отметил, что проблему вынесли на федеральный уровень, чтобы изыскать средства. В правительстве региона заверили, что если обстановка начнет прямо угрожать жизни и здоровью людей, то будут приниматься экстренные меры.

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Забайкалье #Город #Квадраты
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