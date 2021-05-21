Пересильд и Шипенко начнут тренировки перед полетом в космос

Съемочная группа фильма «Вызов» приступает к тренировкам перед полетом в космос, сообщает пресс-служба «Первого канала».

В Звездный городок отправятся Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина. На днях все они были признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья. Старт космического корабля «Союз МС-19» должен состояться в октябре 2021 года. Предполагается, что съемочная группа фильма «Вызов» будет находиться в космосе около двух недель.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции МКС-66, командиром корабля и бортинженером станет космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Его дублером назначен Олег Артемьев. Они уже приступили к тренировкам, так как космонавту, который доставит съемочную группу на МКС, предстоит остаться там и в течение полугода выполнять свои непосредственные обязанности.

Программа тренировок съемочной группы отличается от плана подготовки космонавтов, но включает в себя обязательные для всех членов экипажа элементы. Ее участникам предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием ТПК «Союз МС» и российского сегмента МКС. Они должны знать, как организована деятельность экипажа в корабле и на станции, изучить алгоритм действий при авариях (разгерметизация, пожар, токсичность атмосферы).

Кроме того, актеров и режиссеров подготовят к возможным нештатным ситуациям, которые могут произойти во время посадки корабля в различных геоклиматических зонах. Запланированы тренировки на самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК, дающие возможность в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки.

Предусмотрены мероприятия в рамках медико-биологической и физической подготовки. Перед отлетом на космодром Байконур основной и дублирующий экипажи примут участие в экзаменационных комплексных тренировках.

«Вызов» – совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.