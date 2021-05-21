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Утонувшее судно нашли в Саяно-Шушенском водохранилище

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Росприроднадзор

Утонувшее судно нашли в Саяно-Шушенском водохранилище в Хакасии, сообщает Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора.

В заливе Джойская Сосновка нашли утонувшее маломерное судно. Площадь загрязненной акватории составляет около 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас специалисты пытаются устранить загрязнение водного объекта, работы будут продолжены до полной очистки.

Управлением по данному факту проводится административное расследование по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (Нарушение к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). Установлен владелец затонувшего судна. От него потребуют добровольно вернуть средства.

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Хакасия #ЧП #Происшествия
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