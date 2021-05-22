Когда смотреть хоккей: расписание матчей ЧМ-2021

Чемпионат мира 2021 года по хоккею стартовал в Латвии, игры группового этапа ЧМ-2021 проходят в Риге ежедневно с 21 мая по 1 июня. В групповом турнире между собой встретятся 16 сборных команд, разбитых на две группы: A и B. А всего на турнире сыграют 64 матча.

Предварительный этап проходит по круговой системе — каждая сборная играет с каждой. После этого определятся участники плей-офф. Четыре лучшие команды в своих группах выходят в четвертьфинал и играют по схеме: первая против четвертой, вторая — против третьей.

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Италия.

Полуфинальные пары сформируют на основе рейтинга по итогам группового этапа, будет учитываться положение в группе, количество очков, разница шайб, число забитых заброшенных шайб и рейтинг сборной. Худшая сборная сыграет с командой, обладающей более высокими показателями.

Четвертьфинальные игры состоятся 3 июня, затем 5 июня пройдут полуфиналы, а финал и матч за третье место — 6 июня 2021 года. Для финала не будет действовать правило буллитов, команды при равенстве счета в основное время сыграют бесконечные овертаймы три на три до первой заброшенной шайбы

Где проходят и как посмотреть

Игры чемпионата проходят на двух аренах в столице Латвии: Арена-Рига и Олимпийский спортивный центр. Сборная России сыграет все матчи группового этапа на олимпийской арене. Время начала игр в календаре — московское.

Прямые трансляции матчей чемпионата мира по хоккею будут доступны на телеканалах Первый и «Матч ТВ», а также на официальном портале ФХР.

21 мая 2021

Россия — 16.15

Группа А

Германия — Италия 16.15

Группа B

Беларусь — Словакия 20.15 Группа А

Канада — Латвия 20.15 Группа B





22 мая 2021

Дания — Швеция 12.15 Группа А

Норвегия — Германия 12.15 Группа B

Великобритания — Россия 16.15 Группа А

Финляндия — США 16.15 Группа B

Чехия — Швейцария 20.15 Группа А

Латвия — Казахстан 20.15 Группа B





23 мая 2021

Великобритания — Словакия 12.15 Группа А

Норвегия — Италия 12.15 Группа B

Швеция — Беларусь 16.15 Группа А

Казахстан — Финляндия 16.15 Группа B

Дания — Швейцария 20.15 Группа А

Канада — США 20.15 Группа B





24 мая 2021

Словакия — Россия 16.15 Группа А

Латвия — Италия 16.15 Группа B

Чехия — Беларусь 20.15 Группа А

Германия — Канада 20.15 Группа B





25 мая 2021

Великобритания — Дания 16.15 Группа А

США — Казахстан 16.15 Группа B

Швейцария — Швеция 20.15 Группа А

Финляндия — Норвегия 20.15 Группа B





26 мая 2021

Россия — Дания 16.15 Группа А

Казахстан — Германия 16.15 Группа B

Беларусь — Великобритания 20.15 Группа А

Канада — Норвегия 20.15 Группа B





27 мая 2021

Швейцария — Словакия 16.15 Группа А

США — Латвия 16.15 Группа B

Швеция — Чехия 20.15 Группа А

Финляндия — Италия 20.15 Группа B





28 мая 2021

Швеция — Великобритания 16.15 Группа А

Казахстан — Канада 16.15 Группа B

Дания — Беларусь 20.15 Группа А

Латвия — Норвегия 20.15 Группа B





29 мая 2021

Чехия — Великобритания 12.15 Группа А

Италия — Казахстан 12.15 Группа B

Швейцария — Россия 16.15 Группа А

Норвегия — США 16.15 Группа B

Словакия — Дания 20.15 Группа А

Германия — Финляндия 20.15 Группа B





30 мая 2021

Беларусь — Швейцария 16.15 Группа А

Италия — Канада 16.15 Группа B

Швеция — Словакия 20.15 Группа А

Финляндия — Латвия 20.15 Группа B





31 мая 2021

Чехия — Дания 16.15 Группа А

США — Германия 16.15 Группа B

Россия — Швеция 20.15 Группа А

Норвегия — Казахстан 20.15 Группа B





1 июня 2021