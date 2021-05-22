Когда смотреть хоккей: расписание матчей ЧМ-2021

Чемпионат мира 2021 года по хоккею стартовал в Латвии, игры группового
этапа ЧМ-2021 проходят в Риге ежедневно с 21 мая по 1 июня. В групповом
турнире между собой встретятся 16 сборных команд, разбитых на две группы: A и
B. А всего на турнире сыграют 64 матча.
Предварительный этап проходит по круговой системе — каждая
сборная играет с каждой. После этого определятся участники плей-офф. Четыре
лучшие команды в своих группах выходят в четвертьфинал и играют по схеме: первая
против четвертой, вторая — против третьей.
Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания,
Беларусь, Великобритания.
Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия,
Норвегия, Казахстан, Италия.
Полуфинальные пары сформируют на основе рейтинга по итогам
группового этапа, будет учитываться положение в группе, количество очков,
разница шайб, число забитых заброшенных шайб и рейтинг сборной. Худшая сборная
сыграет с командой, обладающей более высокими показателями.
Четвертьфинальные игры состоятся 3 июня, затем 5 июня пройдут
полуфиналы, а финал и матч за третье место — 6 июня 2021 года. Для финала не
будет действовать правило буллитов, команды при равенстве счета в основное
время сыграют бесконечные овертаймы три на три до первой заброшенной шайбы
Где проходят и как посмотреть
Игры чемпионата проходят на двух аренах в столице Латвии: Арена-Рига
и Олимпийский спортивный центр. Сборная России сыграет все матчи группового этапа
на олимпийской арене. Время начала игр в календаре — московское.
Прямые трансляции матчей чемпионата мира по хоккею будут
доступны на телеканалах Первый и «Матч ТВ», а также на официальном портале ФХР.
21 мая 2021
|Россия
|—
|
Чехия
|16.15
|Группа А
|Германия
|—
| Италия
|16.15
|Группа B
|Беларусь
|—
| Словакия
|20.15
|Группа А
|Канада
|—
| Латвия
|20.15
|Группа B
|Дания
|—
| Швеция
|12.15
|Группа А
|Норвегия
|—
| Германия
|12.15
|Группа B
|Великобритания
|—
| Россия
|16.15
|Группа А
|Финляндия
|—
| США
|16.15
|Группа B
|Чехия
|—
| Швейцария
|20.15
|Группа А
|Латвия
|—
| Казахстан
|20.15
|Группа B
|Великобритания
|—
| Словакия
|12.15
|Группа А
|Норвегия
|—
| Италия
|12.15
|Группа B
|Швеция
|—
| Беларусь
|16.15
|Группа А
|Казахстан
|—
| Финляндия
|16.15
|Группа B
|Дания
|—
| Швейцария
|20.15
|Группа А
|Канада
|—
| США
|20.15
|Группа B
|Словакия
|—
| Россия
|16.15
|Группа А
|Латвия
|—
| Италия
|16.15
|Группа B
|Чехия
|—
| Беларусь
|20.15
|Группа А
|Германия
|—
| Канада
|20.15
|Группа B
|Великобритания
|—
| Дания
|16.15
|Группа А
|США
|—
| Казахстан
|16.15
|Группа B
|Швейцария
|—
| Швеция
|20.15
|Группа А
|Финляндия
|—
| Норвегия
|20.15
|Группа B
|Россия
|—
| Дания
|16.15
|Группа А
|Казахстан
|—
| Германия
|16.15
|Группа B
|Беларусь
|—
| Великобритания
|20.15
|Группа А
|Канада
|—
| Норвегия
|20.15
|Группа B
|Швейцария
|—
| Словакия
|16.15
|Группа А
|США
|—
| Латвия
|16.15
|Группа B
|Швеция
|—
| Чехия
|20.15
|Группа А
|Финляндия
|—
| Италия
|20.15
|Группа B
|Швеция
|—
| Великобритания
|16.15
|Группа А
|Казахстан
|—
| Канада
|16.15
|Группа B
|Дания
|—
| Беларусь
|20.15
|Группа А
|Латвия
|—
| Норвегия
|20.15
|Группа B
|Чехия
|—
| Великобритания
|12.15
|Группа А
|Италия
|—
| Казахстан
|12.15
|Группа B
|Швейцария
|—
| Россия
|16.15
|Группа А
|Норвегия
|—
| США
|16.15
|Группа B
|Словакия
|—
| Дания
|20.15
|Группа А
|Германия
|—
| Финляндия
|20.15
|Группа B
|Беларусь
|—
| Швейцария
|16.15
|Группа А
|Италия
|—
| Канада
|16.15
|Группа B
|Швеция
|—
| Словакия
|20.15
|Группа А
|Финляндия
|—
| Латвия
|20.15
|Группа B
|Чехия
|—
| Дания
|16.15
|Группа А
|США
|—
| Германия
|16.15
|Группа B
|Россия
|—
| Швеция
|20.15
|Группа А
|Норвегия
|—
| Казахстан
|20.15
|Группа B
|Швейцария
|—
| Великобритания
|12.15
|Группа А
|Канада
|—
| Финляндия
|12.15
|Группа B
|Словакия
|—
| Чехия
|16.15
|Группа А
|Италия
|—
| США
|16.15
|Группа B
|Россия
|—
| Беларусь
|20.15
|Группа А
|Германия
|—
| Латвия
|20.15
|Группа B