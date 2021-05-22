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Чемпионат мира по хоккею 2021
21 мая — 06 июня
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Когда смотреть хоккей: расписание матчей ЧМ-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпионат мира 2021 года по хоккею стартовал в Латвии, игры группового этапа ЧМ-2021 проходят в Риге ежедневно с 21 мая по 1 июня. В групповом турнире между собой встретятся 16 сборных команд, разбитых на две группы: A и B. А всего на турнире сыграют 64 матча.

Предварительный этап проходит по круговой системе — каждая сборная играет с каждой. После этого определятся участники плей-офф. Четыре лучшие команды в своих группах выходят в четвертьфинал и играют по схеме: первая против четвертой, вторая — против третьей.

Группа A: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания.

Группа B: Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Казахстан, Италия.

Полуфинальные пары сформируют на основе рейтинга по итогам группового этапа, будет учитываться положение в группе, количество очков, разница шайб, число забитых заброшенных шайб и рейтинг сборной. Худшая сборная сыграет с командой, обладающей более высокими показателями.

Четвертьфинальные игры состоятся 3 июня, затем 5 июня пройдут полуфиналы, а финал и матч за третье место — 6 июня 2021 года. Для финала не будет действовать правило буллитов, команды при равенстве счета в основное время сыграют бесконечные овертаймы три на три до первой заброшенной шайбы

Где проходят и как посмотреть

Игры чемпионата проходят на двух аренах в столице Латвии: Арена-Рига и Олимпийский спортивный центр. Сборная России сыграет все матчи группового этапа на олимпийской арене. Время начала игр в календаре — московское.

Прямые трансляции матчей чемпионата мира по хоккею будут доступны на телеканалах Первый и «Матч ТВ», а также на официальном портале ФХР.

21 мая 2021

Россия 
 
Чехия		 16.15
Группа А
Германия   Италия 16.15
Группа B
Беларусь   Словакия 20.15 Группа А
Канада   Латвия 20.15 Группа B

22 мая 2021
Дания   Швеция 12.15 Группа А
Норвегия   Германия 12.15 Группа B
Великобритания   Россия 16.15 Группа А
Финляндия   США 16.15 Группа B
Чехия   Швейцария 20.15 Группа А
Латвия   Казахстан 20.15 Группа B

23 мая 2021
Великобритания   Словакия 12.15 Группа А
Норвегия   Италия 12.15 Группа B
Швеция   Беларусь 16.15 Группа А
Казахстан   Финляндия 16.15 Группа B
Дания   Швейцария 20.15 Группа А
Канада   США 20.15 Группа B

24 мая 2021
Словакия   Россия 16.15 Группа А
Латвия   Италия 16.15 Группа B
Чехия   Беларусь 20.15 Группа А
Германия   Канада 20.15 Группа B

25 мая 2021
Великобритания   Дания 16.15 Группа А
США   Казахстан 16.15 Группа B
Швейцария   Швеция 20.15 Группа А
Финляндия   Норвегия 20.15 Группа B

26 мая 2021
Россия   Дания 16.15 Группа А
Казахстан   Германия 16.15 Группа B
Беларусь   Великобритания 20.15 Группа А
Канада   Норвегия 20.15 Группа B

27 мая 2021
Швейцария   Словакия 16.15 Группа А
США   Латвия 16.15 Группа B
Швеция   Чехия 20.15 Группа А
Финляндия   Италия 20.15 Группа B

28 мая 2021
Швеция   Великобритания 16.15 Группа А
Казахстан   Канада 16.15 Группа B
Дания   Беларусь 20.15 Группа А
Латвия   Норвегия 20.15 Группа B

29 мая 2021
Чехия   Великобритания 12.15 Группа А
Италия   Казахстан 12.15 Группа B
Швейцария   Россия 16.15 Группа А
Норвегия   США 16.15 Группа B
Словакия   Дания 20.15 Группа А
Германия   Финляндия 20.15 Группа B

30 мая 2021
Беларусь   Швейцария 16.15 Группа А
Италия   Канада 16.15 Группа B
Швеция   Словакия 20.15 Группа А
Финляндия   Латвия 20.15 Группа B

31 мая 2021
Чехия   Дания 16.15 Группа А
США   Германия 16.15 Группа B
Россия   Швеция 20.15 Группа А
Норвегия   Казахстан 20.15 Группа B

1 июня 2021
Швейцария   Великобритания 12.15 Группа А
Канада   Финляндия 12.15 Группа B
Словакия   Чехия 16.15 Группа А
Италия   США 16.15 Группа B
Россия   Беларусь 20.15 Группа А
Германия  Латвия20.15Группа B
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