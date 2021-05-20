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Театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» стартует в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Спектакль "Молодость"
Спектакль "Молодость"
Фото: © «Ново-Сибирский транзит»

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» стартовал в Новосибирске, на нем покажут 16 лучших спектаклей театров Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщают организаторы.

Темой фестиваля в этом году стал космос – и все оформление, уличное и внутреннее, вся сувенирная продукция соответствуют именно этой теме. Театр «Красный факел» на неделю превратится в Межпланетную космическую станцию, а зрители смогут пройти по Млечному пути афиши.

Праздничное открытие VI фестиваля «Ново-Сибирский транзит» состоится 20 мая в 18.20 – на площади перед театром для всех новосибирцев и гостей пройдет «космический» перформанс с участием актеров «Красного факела».

Итоговая афиша фестиваля была сформирована экспертным советом фестиваля, отсмотревшим более 140 заявок, и представляется сбалансированной и крайне интересной: якутский эпос соседствует здесь с немецкоязычной драматургией, фэнтези – с киносценарием, русская классика – с пьесами современных авторов. 

Спектакли фестиваля «Ново-Сибирский транзит»

Эксперты включили в программу фестиваля сразу два спектакля Омского академического театра драмы – зрители смогут увидеть и «Время секонд хэнд» Дмитрия Егорова и «Дядю Ваню» Георгия Цхвиравы.

Впервые участие в фестивале примут Театр Олонхо из Якутска и Городской драматический театр Шарыпово, ставший в этом году лауреатом Национальной премии «Золотая Маска». 

Как и всегда очень насыщена off-программа фестиваля – деловой клуб «Авансцена». Впервые проводить мастер-классы и семинары приедут режиссер, теоретик театра, педагог, художественный руководитель Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ Борис Юхананов, первый заместитель директора МХТ Марина Андрейкина, помощник художественного руководителя Мастерской Петра Фоменко Игорь Овчинников, педагог сценической речи Жанна Матевосян.

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