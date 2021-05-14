Лучшие спектакли покажут на фестивале «Ново-Сибирский транзит»

Театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» пройдет в Новосибирске с 20 по 27 мая, на нем покажут спектакли из разных регионов Сибири, отобранные жюри.

«Каждый Ново-Сибирский транзит имеет свою тему, которая всегда связана с движением. В этот раз мы решили выбрать тему очень интересную, многообразную, эффектную – космос. Оговорюсь, что она находит отражение в стиле, оформлении, презентациях фестиваля – на афишу она, конечно же, никак не влияет», — сказал директор театра и руководитель фестиваля Александр Кулябин.

Экспертный совет, как и всегда, отобрал лучшие из лучших спектаклей. 16 участников конкурсной программы были выбраны из 140 заявок – интересно, что среди них оказалось очень много номинантов и лауреатов Национальной премии «Золотая Маска» сразу за три года.

VI «Транзит» должен был состояться в 2020 году, и афиша была сформирована еще в прошлом феврале, однако пандемия не позволила провести фестиваль.

Помимо спектаклей, на фестивале будет представлена обширная программа мастер-классов и семинаров. Широкой аудитории будет интересен, например, круглый стол с участием ведущих российских критиков «Кому и что должен (ли) современный театр? От любви до ненависти – как найти баланс», который пройдет в «КаФе» театра «Красный факел» 23 мая.

20 мая в 18.20 на площади перед театром «Красный факел» пройдет «космический» перформанс с участием актеров.

От «Идиота» до «Трех светил»

Программу фестиваля откроет номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска»-2021, спектакль новосибирского театра «Старый дом» — «Идиот».

Режиссер Андрей Прикотенко переносит действие известного романа в современность и предлагает собственный взгляд на события. В версии «Старого дома» каждый персонаж этой истории приобрел мышкинский комплекс и стал материалом расследования. Они превратились в своего рода детективные сюжеты, которые увлекательно разворачиваются в процессе движения спектакля.

Фото: © Фрол Подлесный

Еще один номинант «Золотой маски» — спектакль театра «Глобус» — «Наводнение». Его покажут 20 мая. Катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. Семейная драма соединяется с темой ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.

Сказку от Красноярского театра юного зрителя покажут 20 мая. «Племянник чародея» – первый спектакль по книгам сказочной саги Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Это история о том, как возникла волшебная страна. Возможно, она появилась в сознании подростка, которому трудно принять беду, случившуюся в его семье?

Норильский заполярный драматический театр 21 мая покажет спектакль «Папа».

Станете ли вы сочувствовать дочери, которую отец подозревает в «бесчестных манипуляциях» и намерениях лишить его квартиры? А если узнаете, что все это происходит лишь в реальности самого отца?

Фото: © Владимир Майоров

У главного героя – болезнь Альцгеймера: его жизнь – блуждание по лабиринту, где явь чередуется с вымыслом и сном, одни и те же ситуации возникают в разных интерпретациях.

Финский экшен «Я нанял убийцу» Городского драматического театра Шарыпово покажут 24 мая.

Сюжет: Анри живет в чужом городе, в чужой стране, и, когда однажды его увольняют с работы, он понимает, что теперь жизнь его потеряла всякий смысл. Анри решает покончить с собой. Правда, дело в том, что Анри неудачник, поэтому и тут его ждет провал.

И тогда он нанимает убийцу. Но спланировать смерть так же невозможно, как и последние 24 часа своей жизни. Кто знает, что еще может с тобой случиться, – может, встреча с большой любовью?

«Вий» по пьесе Василия Сигарева представит Свердловский академический театр драмы 25 мая. Этот «Вий» – не о чертях и летающих гробах. И Панночка здесь – не ведьма, а безвинная жертва человеческой жестокости. В отличие от страшной сказки Николая Гоголя «Вий» Василия Сигарева – социальная драма с элементами хоррора, заставляющая задуматься о природе греха.

Самые ужасные вещи творятся внутри нас самих, но у каждого ли есть свой Вий, способный терзать душу до тех пор, пока виновный не раскается?

Фото: © Вадим Балакин

Театр Олонхо из Якутии покажет спектакль «Три светила» основан на известных якутских легендах о рождении народа саха и трех величайших хранителей его души.

Три женщины рождают трех младенцев, каждый из них связан своей пуповиной с великим древом жизни, каждому уготована великая участь. Один станет Олонхосутом, второй – Кузнецом, третий – великим Шаманом. Все они должны будут беречь народ саха и вести его в этом мире.