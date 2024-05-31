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Путин вручил орден Дружбы Стивену Сигалу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Стивену Сигалу, сообщается на сайте Кремля.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США и Японией», — говорится в документе.

После получения награды Сигал выступил с речью, в которой предупредил о приближении третьей мировой войны.

Он обвинил в глобальном конфликте Запад и заявил, что Россия столкнулась «с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции», пишет «Газета.ру».

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-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

korvinsS

Поддержим удары по Макрону Российским оружием но только именно по Макрону, но мы не должны поражать другие...

Удавиков

жена оценила работу своего мужа, который входит в управляющую партию городом

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?