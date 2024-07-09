Режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук вынесли суровый приговор

Суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима каждую по уголовному делу за постановку «Финист Ясный сокол».

Беркович и Петрийчук признаны виновными в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Они были арестованы в мае 2023 года. Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки «Финист Ясный сокол» – спектакля, как указывалось в официальном анонсе, «о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

«Назначить Беркович и Петрийчук каждой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует «Интерфакс» приговор судьи Юрия Массина.