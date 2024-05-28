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Прокуратура потребовала изъять «Вредные советы» Остера

Источник:
Sibnet.ru
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Прокуратура в Красноярском крае потребовала убрать из продажи и уничтожить книгу «Вредные советы» Григория Остера.

Журналист Андрей Кравченко в телеграм-канале выложил присланный подписчиками документ прокуратуры Каратузского района Красноярского края от 14 мая, в котором говорилось, что в книге «изображены описания жестокости, физического и психического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику».

Ведомство постановило «рассмотреть вопрос» об изъятии книги с прилавка магазина и уничтожении тиража.

По данным источника ТАСС, знакомого с ходом прокурорской проверки, книгу потребовали убрать из продажи из-за иллюстраций. «По мнению прокуратуры, они содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха. К тому же ни изготовитель, ни продавец не обозначили возраст, с которого эту книгу могут читать дети, что является требованием законодательства», — сказал собеседник.

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Жизнь #Искусство #Красноярск #Силовые структуры
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