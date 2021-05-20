Алтай стал лидером по росту цен на дома

Аналитики ЦИАН составили рейтинг регионов по росту цен на частные дома, сильнее всего в Сибири такое жилье дорожает в Республике Алтай и Томской области.

«Режим самоизоляции и закрытые границы привели к "перезагрузке" рынка загородной недвижимости и оживили интерес населения к данному сегменту жилья», – сказано в описании рейтинга.

За год цены на загородные дома в целом по России выросли на 18%. Максимальный прирост отмечен в курортных регионах страны.

В Сибири сильнее всего выросли цены на дома в Республике Алтай – более чем на 21%. На 20% дороже такое жилье стало в Томской области.

На третьем месте оказался Алтайский край с показателем почти в 10%. А вот в Красноярском крае, единственном из сибирских регионов, за год частные дома стали дешевле – более чем на 4%.