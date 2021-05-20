Производители пива и газировки столкнулись с нехваткой банок

Производители пивал и газированных напитков в России столкнулись с нехваткой алюминиевой тары, сообщили представители двух крупных пивоваренных компаний.

Нехватка банок наблюдается на большинстве рынков мира, сообщил РБК директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Алексей Воробьев. Наличие подобных проблем РБК подтвердил представитель торговой сети «Лента», а также источники в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).

Нехватка алюминиевых банок связана с пандемией коронавируса и закрытием ресторанов и баров, спрос из которых сместился в ретейл, где доля банки традиционно велика, объяснил представитель AB InBev Efes Дурдыев.

По его словам, алюминиевая банка пользуется большей популярностью у потребителя из-за своей легкости и удобства, спрос на нее вырос у всей индустрии напитков и, в частности, у пивоваренных компаний.

Представитель Heineken Воробьев также сообщил, что в ответ на предпочтения потребителей долю продукции в алюминиевой таре увеличивают не только производители пива, но и других напитков, а поставщики алюминиевой тары пока не могу удовлетворить спрос.

Стоимость алюминиевой и стеклянной тары сопоставима (банка объемом 0,45 литра обходится производителю 8-10 рублей, стеклянная бутылка объемом 0,5 литра — 6-8 рублей) однако траты на логистику в случае использования стеклянной тары выше из-за ее большего веса.