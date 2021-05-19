Страны Евросоюза откроют границы для вакцинированных туристов

Власти Евросоюза приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что уже в июне в ЕС может начать действовать система сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него», — приводит РБК слова фон дер Ляйен. Она отметила, что запуск системы сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить «не фальсифицируемые доказательства» того, что они: либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела; либо вакцинировались; либо не заражены COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.

С 10 мая вакцинированных от COVID-19 туристов из ЕС и ряда других стран (в том числе и России) начали без дополнительных ограничений пускать на Кипр — им не нужно предъявлять свежие ПЦР-тесты на COVID-19 или проходить обязательную самоизоляцию.