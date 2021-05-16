Вратарь «Авангарда» вошел в состав сборной Чехии на ЧМ по хоккею

Обладатель Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» Шимон Грубец вошел в состав сборной Чехии на чемпионат мира в Риге, сообщает пресс-служба Чешского хоккейного союза.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая про 6 июня в Риге. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами России, Швеции, Словакии, Швейцарии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Чехи стартуют на турнире матчем с россиянами.

Грубец перешел в «Авангард» по ходу сезона-2020/21 из «Куньлуня» в обмен на денежную компенсацию.

Чешский вратарь провел за команду из Омска 19 игр в регулярном чемпионате, в которых «Авангард» одержал 10 побед и трижды не пропустил ни одной шайбы.