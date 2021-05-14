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Ученые объяснили, почему современный асфальт разрушается быстрее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Современные асфальт и бетон разрушаются быстрее, чем эти же материалы в старину, из-за органических примесей, выяснили японские ученые.

Асфальт и бетон применяются с позапрошлого века. Было замечено, что современные бетонные конструкции и асфальтовые конструкции имеют тенденцию разрушаться гораздо быстрее, чем исторические сооружения.

Ученые протестировали различные образцы асфальта из Японии, датируемые 1960 годом, а также несколько образцов бетона со всего мира, в качестве эталона был использован образец бетона 120-летней давности.

«В современных бетонных конструкциях и асфальтовых покрытиях присутствует целый ряд органических молекул из различных источников: фталаты, частицы выхлопных газов дизельных двигателей, поверхностно-активные вещества и жидкости для омывания лобового стекла», — говорится в сообщении Университета Хоккайдо.

Самое большое разрушающее влияние оказывают фталаты (производные фталевой кислоты, используемые в фармацевтике и химической промышленности для производства красителей, пластификаторов). Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых рецептур для долговечных бетонных конструкций и асфальтовых покрытий.

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Технологии #Наука #Транспорт и дороги
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