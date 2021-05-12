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Банду подростков в Новосибирске поймали за 22 преступления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Банда подростков задержана в Новосибирске за 11 краж, 10 угонов машин и разбойное нападение. Некоторым из подозреваемых – меньше 14 лет, сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.

Следствие сообщило о задержании четверых подростков 14-15 лет. Им инкриминировано совершение 11 краж, 10 угонов автомашин и одного разбойного нападения, совершенные в 2020 году на территории четырех районов Новосибирска.

«Ранее знакомые три 15-летних и один 14-летний в группе лиц по предварительному сговору, привлекая к участию лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, совершали кражи, угоны автотранспортных средств и разбойное нападение с использованием предмета (заточенной отвертки) в качестве оружия», – говорится в сообщении.

По данным следствия, подростки воровали продукты из торговых павильонов, фрукты и напитки. Кроме того, их обвиняют в угонах нескольких автомобилей, в том числе и службы каршеринга.

Суд арестовал 14-летнего обвиняемого, а троих его сообщников отпустил под подписку о невыезде. Материалы о тех участниках преступлений, которым нет 14 лет, направлены в органы системы профилактики.

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