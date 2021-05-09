Парад Победы в Новосибирске засняли из космоса

Военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся в Новосибирске, сфотографировали из космоса — снимок разместил «Роскосмос».

Снимок сделал один из спутников «Ресурс-П» с высоты 475 километров. Они предназначены для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли.

Фото: © Роскосмос

В Новосибирске, где в парадном строю прошли 2 112 военнослужащих 41-й общевойсковой армии, юнармейцев и кадетов. Впервые в нем приняли участие четыре женских парадных расчета, а по площади Ленина проехали более 50 единиц военной техники.

Как парад Победы в Новосибирске выглядел с Земли. ФОТО >>