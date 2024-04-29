Космонавт Олег Кононенко сделал селфи в открытом космосе

Космонавт Олег Кононенко сделал несколько селфи во время выхода в открытый космос, снимки опубликовал «Роскосмос».

На кадрах в скафандре Кононенко отражается он сам, международная космическая станция (МКС) и его коллега Николай Чуб.

На одном из шевронов на скафандре написано «Татьяна Кононенко», это жена космонавта.

Фотографии были сделаны перед тем, как Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос. Их задачей были ремонт радиолокатора и установка оборудования для эксперимента с композитными материалами.