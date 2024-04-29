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Космонавт Олег Кононенко сделал селфи в открытом космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Космонавт Олег Кононенко в открытом космосе
Фото: © «Роскосмос»

Космонавт Олег Кононенко сделал несколько селфи во время выхода в открытый космос, снимки опубликовал «Роскосмос».

На кадрах в скафандре Кононенко отражается он сам, международная космическая станция (МКС) и его коллега Николай Чуб.

На одном из шевронов на скафандре написано «Татьяна Кононенко», это жена космонавта.

Фотографии были сделаны перед тем, как Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос. Их задачей были ремонт радиолокатора и установка оборудования для эксперимента с композитными материалами.

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