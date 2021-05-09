Новосибирск встретил Парад Победы. ФОТО

Еще только 9 утра, а Красный проспект и соседние улицы в Новосибирска наводнили люди с детьми. Все они спешили занять места поближе к площади Ленина, чтобы увидеть парад Победы. Год назад из-за коронавируса это мероприятие прошло без зрителей и 24 июня. Теперь смотреть разрешили.

Но подойти ближе удалось не всем. Центр города перегородили, и путь на парад оказался непростым. Кроме этого, территорию для зрителей разделили на зоны и везде организовали контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами и полицией.

На центральных трибунах разместились ветераны Великой Отечественной Войны. Рядом — первые лица города и области: мэр Анатолий Локоть, губернатор Андрей Травников, депутат Госдумы Александр Карелин и другие.

В зрительскую в зону возле площади Ленина можно было попасть только по специальным пропускам «С таким пропуском вам нужно на другую сторону», «Обойдите через оперный театр», — слышалось на пропускных пунктах.

В итоге обычные новосибирцы без приглашений заняли те места, что смогли. И тут больше повезло тем, кто приехал раньше. Но праздничное настроение скрашивало любые неудобства.

Михаил Дьяков — один из тех, кто наблюдал за парадом с трибуны. Ожидал начала с очень строгим выражением лица. Говорит, когда то давно сам «откатал семь парадов» на «Волге», а сегодня пришел посмотреть на внука — выпускника кадетского корпуса, который пройдет в парадном расчете.

Ну и за организацию переживает: «Проехать на этих машинах очень сложно. Всякое может случиться, это ж техника».

Танки без башмачков

Ровно в 10 часов гремит объявление о начале парада. Курсанты НВВКУ выносят на площадь Знамя Победы, флаг России и флаг Министерства обороны РФ.

По площади шагают более 2 тысяч участников. Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Высшего военного командного училища, полицейские, ГУФСИН, кадеты, юнармейцы.

В этом году среди парадных расчетов впервые так много девушек: это и ГУФСИН, и полиция, и Юнармия.

Впервые идет чеканя шаг коробка поисковых отрядов Новосибирской области, в их руках портреты солдат, останки которых они нашли.

«Не могли позволить себе собрать сотни тысяч новосибирце в колонны Бессмертного полка. Новое открытие — прошли ребята поисковых отрядов новосибирской области, это важно. В будущем будем выстраивать колонны и поддерживать движение», — сказал губернатор Травников.

Он отметил хорошее настроение новосибирцев, их громкие аплодисменты и массовые крики «Ура» в честь дня Победы.

И если на репетиции парада были какие-то шероховатости, то 9 мая все участники шли синхронно и красиво.

Вслед за этим завораживающим зрелищем на площадь Ленина начала выкатываться военная техника. Этого момента зрители ждали больше всего.

В этом году на параде более 50 единиц военной техники. Это не рекорд для Новосибирска. На 70-летний юбилей Победы в 2015 году выезжало более 70 единиц. Но проезд не менее зрелищный

Вслед за легендарным танком Т-34, который носит историческое название «Новосибирский колхозник», так как куплен на деньги сельских тружеников, выезжает современное вооружение.

Под тяжелыми танками и бронетранспортерами на асфальте появляются большие царапины, как это было и в прошлом году. По словам мэра Локтя, вопрос о том, почему на гусеницы не одевают резиновые «башмачки», как в Москве, в компетенции военных.

«Проход тяжелой бронетехники по площади Ленина требует определенных мероприятий, которые предпринимались и будут предприниматься. Никаких последствий от этого нет», — сказал мэр, не уточнив, кто как и когда устранит последствия.

Завершался парад пролетом авиации. Четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8 АМТШ-В парами пролетели над площадью на высоте от 200 до 400 метров. Затем с оглушительным ревом пронеслись истребители-перехватчики МиГ-31 с авиабазы «Канск» со скоростью до 400 километров в час.

Кроме военной авиации пролетели также гражданские самолеты ПО-2 — «Кукурузники», которые во время войны использовали как ночные бомбардировщики.

«Каждый год нужно»

«Прекрасные впечатления. Не длинный парад, но все на месте, все организованно. Каждый год нужно, чтобы отмечалось это. Отмечаются дни нашей победы на фронте, чтобы вам, молодежь, помнить и укреплять нашу страну», — говорит со слезами на глазах один из зрителей, ветеран Вячеслав Овсянник.

В начале войны ему было 13 лет, и он остался за главного в семье с мамой и сестрами в небольшой деревне под Омском.

После завершения парада ветераны не торопились расходиться — общались, делились воспоминаниями, принимали поздравления.

Не покидали центр города и молодежь, семьи с детьми. Кто-то пошел фотографироваться с отреставрированными старыми машинами, которые расположились неподалеку. Кто-то остановился у играющего гармониста, кто-то неспешно направился в парковые зоны.

Завершится празднование Дня Победы в Новосибирске праздничным салютом. Салют начнется в 22.00 по местному времени. Военнослужащие произведут 30 залпов из 122-мм орудия Д-30 и выпустят в небо из салютных установок 680 фейерверков «Вега» и «Ассоль».