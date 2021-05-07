День, когда закончилась война: как Германия капитулировала дважды

Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии подписали 8 мая 1945 года в пригороде Берлина по среднеевропейскому времени, когда в Москве уже наступило 9 мая. Но это была уже вторая капитуляция — впервые немецкие представители капитулировали 7 мая в Реймсе. Почему Иосиф Сталин отказался признавать первую церемонию и отложил официальное объявление победы?

Весной 1945 году Третий Рейх доживал последние дни. Уже 2 мая гросс-адмирал Карл Дениц, ставший новым главой Германии после самоубийства Гитлера, оценил военную обстановку как безнадежную. После этого немецкое правительство стало искать варианты выхода из войны.

Как Германия пыталась схитрить

Назначенный преемником Гитлера адмирал Карл Дениц рассчитывал заключить сепаратный мир на Западном фронте, чтобы как можно дольше удерживать советские войска. Для этого 4 мая 1945 года в Реймс на территории Франции прибыла германская делегация, ее возглавлял адмирал фон Фридебург.

Верховный главнокомандующий объединенными экспедиционными силами союзников генерал Дуайт Эйзенхауэр уведомил о переговорах министерство обороны США и советского представителя в штабе союзников генерал-лейтенанта Суслопарова, а также отказался обсуждать с немцами возможность сепаратного мира.

Чтобы убедить Эйзенхауэра, 6 мая в Реймс прибыл начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковник Йодль. Но Эйзенхауэр был непреклонен и озвучил ультиматум — или германская делегация подписывает условия капитуляции, или переговоры будут немедленно прерваны.

Йодлю дали всего один час на размышление, немецкая сторона в результате согласилась капитулировать одновременно на всех фронтах. Капитуляцию планировалось подписать в ночь на 7 мая, она вступала в силу 8 мая 1945 года в 23.01. Перед этим Эйзенхауэр вызвал Суслопарова и рассказал про предстоящее подписание документа.

Суслопаров телеграфировал в Москву и запросил указаний. Но ответ задерживался, так как советские вожди в это время спали. Советский генерал несколько раз перечитал текст капитуляции и решил подписать его в качестве представителя СССР, но потребовал внести примечание.

В этом примечании говорилось, что данный протокол не исключает в дальнейшем подписания иного, более совершенного акта о капитуляции Германии, если о том заявит какое-либо союзное правительство. Считается, что этим примечанием Суслопаров в дальнейшем спас свою карьеру.

Йодль 7 мая в 2.41 подписал акт о безоговорочной капитуляции. Со стороны союзников документ подписали начальник Генштаба союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит и Иван Суслопаров. Уже после заключения акта из Москвы в адрес советского генерала пришла «молния»: «Никаких документов не подписывать!». Но было поздно.

Сталин потребовал настоящих торжеств

Подписанный в Реймсе акт категорически не понравился советскому вождю Иосифу Сталину, поскольку ведущую роль в нем сыграли союзники. Узнав, что Суслопаров заверил документ, Сталин был вне себя от ярости. Он немедленно телеграфировал американцам и англичанам, что отказывается признавать первую капитуляцию.

«Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции», — заявил Сталин.

Британский премьер-министр Уинстон Черчилль и президент США Гарри Трумэн пошли навстречу требованиям Сталина — в первом документе было соответствующее примечание, вставленное Суслопаровым. Сталин простил нарушившего приказ генерала за находчивость и включил его в состав делегации для участия в процедуре подписания второго акта.

Советская сторона объявила, что подписание первой капитуляции было предварительным. Принять «настоящую» капитуляцию в Берлин направили командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова, союзников представлял заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер.

Кейтель подписывает вторую капитуляцию Фото : Lt. Moore

Мероприятие началось 8 мая 1945 года в 22.00 по среднеевропейскому времени. От Германии документ подписали начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе генерал-полковник Ганс Штумпф и адмирал Ганс фон Фридебург. При этом содержание акта почти дословно повторяло документ из Реймса.

Процедура подписания документов завершилась 8 мая в 22.43 по среднеевропейскому времени, или 9 мая в 0.43 по Москве. Советские граждане узнали о подписании капитуляции 9 мая в 02.10. Сразу после этого начались торжества, вечером с обращением к народу выступил Сталин. Из-за разницы во времени европейцы отмечают День Победы 8 мая, а россияне — на день позже.